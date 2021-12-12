https://ru.sputnik.md/20211212/pridnestrove-golosovaniye-47175185.html
В Приднестровье закрылись участки для голосования
В Приднестровье закрылись участки для голосования
Завершилась процедура голосования на выборах главы региона.
2021-12-12T20:00+0200
2021-12-12T20:00+0200
2021-12-12T21:06+0200
приднестровье
выборы
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Завершилась работа избирательных участков на выборах лидера Приднестровья. Пункты для голосования в городах и районах Приднестровья открылись в 7.00 и завершили свою работу в 20.00.Сообщается, что к 18.00 в выборах приняли участие 136 366 жителей региона. Данные об итоговой явке ведомство представит позже.На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Евгений Чебан
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приднестровье, выборы, молдова
В Приднестровье закрылись участки для голосования
20:00 12.12.2021 (обновлено: 21:06 12.12.2021)
Завершилась процедура голосования на выборах главы приднестровского региона.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Завершилась работа избирательных участков на выборах лидера Приднестровья. Пункты для голосования в городах и районах Приднестровья открылись в 7.00 и завершили свою работу в 20.00.
Сообщается, что к 18.00 в выборах приняли участие 136 366 жителей региона.
"В Тирасполе проголосовали 41 151 избиратель, в Бендерах – 22 860, Григориополе – 11 510, Дубоссарах – 10 054, Каменке – 8452, Рыбнице – 20 215, Слободзее – 22 124", – сообщают в местном ЦИКе.
Данные об итоговой явке ведомство представит позже.
На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.