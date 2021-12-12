https://ru.sputnik.md/20211212/pridnestrove-vybory-47174755.html

Итоговая явка: как в Приднестровье прошли выборы

Итоговая явка: как в Приднестровье прошли выборы

В Приденстровье завершилась процедура голосования на выборах лидера региона.

2021-12-12T22:06+0200

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приднестровье

выборы

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Приднестровье завершилось голосование на выборах главы региона. В воскресенье к избирательным урнам вышли 144 136 голосующих. Такие данные представил приднестровский ЦИК.В Тирасполе, по данным ЦИК, проголосовали 43 549 человек, в Бендерах – 24 277, в Григориопольском районе – 12 036, в Дубоссарском – 10 514 , в Каменском – 8 807, в Рыбницком – 21 623, в Слободзейском – 23 330."Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и составлению протоколов об итогах голосования. Предварительные результаты выборов будут озвучены завтра", – сообщили в ЦИК вечером в воскресенье.Избирательные участки в Приднестровье открылись в 7.00.Всего в регионе работали 255 пунктов для голосования. Еще два были открыты для жителей региона, находящихся в местах временного пребывания.На пост лидера претендовали два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.По сообщению местного ЦИК, на выборах работали международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Голосование кандидатовДействующий глава Приднестровья Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья около 11.00 на своем избирательном участке № 210.Находясь на участке, Красносельский заявил, что хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.В своем заявлении сделанном по итогам выборов, действующий глава Приднестровья поблагодарил избирателей, волонтеров, журналистов и служащих избирательных комиссий.Проголосовал ли второй претендент на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь было не известно до самого закрытия участков. Ранее он сообщил, что заболел и неизвестно, как и когда он отдаст свой голос на выборах.Корреспондент Sputnik Молдова смог дозвонится до Пынзаря только после закрытия участков. Как выяснилось, Пынзарь так не смог проголосовать на выборах из-за болезни. "Болею ковидом. Я дома, на карантине, поэтому не смог проголосовать, к сожалению. Но мой лозунг остается прежним: Приднестровью – быть", – заявил корреспонденту Sputnik Молдова Пынзарь.ИнцидентыВ середине дня голосования в приднестровских СМИ сообщили о том, что на КПП в селе Дороцкое молдавские правоохранители не пропустили членов избирательной комиссии из Приднестровья, которые направлялись с мобильными урнами в село к людям, которые находятся в списках избирателей на выборах лидера непризнанной республики.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков заявил, что в населенном пункте есть представители органов власти Приднестровья, и в рамках тех договоренностей, которые существуют в Зоне безопасности, этот населенный пункт обслуживается совместно, а значит туда должны были пропустить сотрудников избирательной комиссии.Несогласные избирателиПредставитель Верховного суда Приднестровья Ирина Симаченко сообщила СМИ о поступившем в суд обращении восьми жителей региона признать нынешние выборы недействительными. "В Тираспольский городской суд в 15.00 поступило заявление о защите избирательных прав, в котором заявители просят признать выборы главы недействительными", ­– сказала Симаченко на пресс-конференции, не озвучив мотивацию заявителей.КонтекстПриднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-47156091.html

https://ru.sputnik.md/20211212/lider-pridnestrovya-krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-47163002.html

https://ru.sputnik.md/20211211/krasnoselskiy-vydvorenie-rossiyskikh-grazhdan--nedopustimo-i-protivopravno-47154993.html

приднестровье

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приднестровье, выборы, в молдове