https://ru.sputnik.md/20211212/putin-soboleznovaniya-bayden-tornado-ssha-47168758.html

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, отметил Владимир Путин.

2021-12-12T14:56+0200

2021-12-12T14:56+0200

2021-12-12T14:56+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин направил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с последствиями торнадо, обрушившегося на несколько штатов в США в Кентукки. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.Торнадо и ураганы зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, в Кентукки десятки числятся пропавшими без вести.Президент США Джо Байден ранее заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории.Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир предположил, что количество жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, последствия, торнадо