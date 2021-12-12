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Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США
Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США
В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, отметил Владимир Путин.
2021-12-12T14:56+0200
2021-12-12T14:56+0200
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последствия
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин направил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с последствиями торнадо, обрушившегося на несколько штатов в США в Кентукки. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.Торнадо и ураганы зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, в Кентукки десятки числятся пропавшими без вести.Президент США Джо Байден ранее заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории.Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир предположил, что количество жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, последствия, торнадо

Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

14:56 12.12.2021
© AFP 2021 / Brett CarlsenЛюди обыскивают развалины здания, разрушенного торнадо в Мейфилде, Кентукки, США
Люди обыскивают развалины здания, разрушенного торнадо в Мейфилде, Кентукки, США - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / Brett Carlsen
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В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, отметил Путин.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин направил соболезнования американскому лидеру Джо Байдену в связи с последствиями торнадо, обрушившегося на несколько штатов в США в Кентукки. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", – сказано в сообщении.
Торнадо и ураганы зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, в Кентукки десятки числятся пропавшими без вести.
© REUTERS / Cheney OrrЛюди на месте крушения поезда после разрушительного торнадо в американских штатах Эрлингтон и Кентукки, США
Люди на месте крушения поезда после разрушительного торнадо в американских штатах Эрлингтон и Кентукки, США - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Люди на месте крушения поезда после разрушительного торнадо в американских штатах Эрлингтон и Кентукки, США
© REUTERS / Cheney Orr
Президент США Джо Байден ранее заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории.
Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир предположил, что количество жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.
© AFP 2021 / Brett CarlsenПоследствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США
Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Последствия разрушительного торнадо в Мэйфилде, Кентукки, США
© AFP 2021 / Brett Carlsen
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