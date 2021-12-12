https://ru.sputnik.md/20211212/rumynia-novyy-sluchay-omikron-47173238.html
В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
В субботу в Румынии обнаружили четыре случая заражения "омикроном"
2021-12-12T18:41+0200
2021-12-12T18:41+0200
2021-12-12T19:56+0200
румыния
статистика
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Новый случай заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 был подтвержден в Румынии, сообщает министерство здравоохранения соседней страны.На данный момент в Румынии подтверждено восемь случаев заражения вариантом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211208/vaktsina-pfizer-omikron-47066094.html
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Евгений Чебан
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румыния, статистика, в мире
В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
18:41 12.12.2021 (обновлено: 19:56 12.12.2021)
Минздрав Румынии заявил о том, что в стране всего выявили восемь случаев заражения "омикроном".
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Новый случай заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 был подтвержден в Румынии, сообщает министерство здравоохранения соседней страны.
"Речь идет о 39-летнем мужчине из округа Марамуреш, который побывал в Нигерии. Он находится в одиночной палате, состояние здоровья удовлетворительное. Мужчина вакцинирован от Covid-19", – сообщили в румынском минздраве.
На данный момент в Румынии подтверждено восемь случаев заражения вариантом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".