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В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
В субботу в Румынии обнаружили четыре случая заражения "омикроном"
2021-12-12T18:41+0200
2021-12-12T19:56+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Новый случай заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 был подтвержден в Румынии, сообщает министерство здравоохранения соседней страны.На данный момент в Румынии подтверждено восемь случаев заражения вариантом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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румыния, статистика, в мире

В Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"

18:41 12.12.2021 (обновлено: 19:56 12.12.2021)
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREOmicron, coronavirus
Omicron, coronavirus - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Евгений Чебан
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Минздрав Румынии заявил о том, что в стране всего выявили восемь случаев заражения "омикроном".
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Новый случай заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2 был подтвержден в Румынии, сообщает министерство здравоохранения соседней страны.

"Речь идет о 39-летнем мужчине из округа Марамуреш, который побывал в Нигерии. Он находится в одиночной палате, состояние здоровья удовлетворительное. Мужчина вакцинирован от Covid-19", – сообщили в румынском минздраве.

На данный момент в Румынии подтверждено восемь случаев заражения вариантом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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