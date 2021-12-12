https://ru.sputnik.md/20211212/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-snova-pokholodaet-47154127.html
Самый точный прогноз погоды: когда снова похолодает
Самый точный прогноз погоды: когда снова похолодает
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди
2021-12-12T07:30+0200
2021-12-12T07:30+0200
2021-12-12T07:30+0200
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается облачность с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 декабря: днем – от +8 до +10, ночью – от +5 до +7 градусов.В последующие дни в стране снова похолодает, 13 декабря дневная температура не поднимется выше +7 градусов, ожидаются дожди. C 14 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.Праздники и народные приметыПравославная церковь 12 декабря почитает память священномученика Авива Некресского (Кахетинского). Он был в числе тринадцати святых сирийских отцов (основателей грузинского монашества), пришедших в VI веке в Грузию с проповедью христианства. Святой Авив по просьбе грузинского царя Парсмана VI и каталикоса Евлавия принял сан епископа и Некресскую кафедру.Также верующие вспоминают в этот день святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников. На Руси этот день называли "Парамон", "Парамонов день", "Парамон-зимоуказатель", "Парамон-зорник".Было принято 12 декабря активно чистить крыши от снега. По этому поводу в народе существовала поговорка: "Пришел Парамон – снег с крыши вон". Однако делалось это по особому ритуалу. Считалось, что сбрасывать снег нужно только вениками и метлами, а не лопатами. Делалось это в том числе из практических соображений, поскольку тяжелой лопатой боялись пробить дыру в крыше.Веник в старину называли особым предметом в хозяйстве, его даже наделяли магическими свойствами. Считалось, что нельзя класть веник под печь, поскольку еда может испортиться. Также верили, что в одной избе нельзя мести двумя разными вениками, чтобы не "разогнать по углам" достаток и удачу.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Евгений Чебан
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прогноз, погода
Самый точный прогноз погоды: когда снова похолодает
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается облачность с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 декабря: днем – от +8 до +10, ночью – от +5 до +7 градусов.
В последующие дни в стране снова похолодает, 13 декабря дневная температура не поднимется выше +7 градусов, ожидаются дожди. C 14 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 12 декабря почитает память священномученика Авива Некресского (Кахетинского). Он был в числе тринадцати святых сирийских отцов (основателей грузинского монашества), пришедших в VI веке в Грузию с проповедью христианства. Святой Авив по просьбе грузинского царя Парсмана VI и каталикоса Евлавия принял сан епископа и Некресскую кафедру.
Также верующие вспоминают в этот день святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников. На Руси этот день называли "Парамон", "Парамонов день", "Парамон-зимоуказатель", "Парамон-зорник".
Было принято 12 декабря активно чистить крыши от снега. По этому поводу в народе существовала поговорка: "Пришел Парамон – снег с крыши вон". Однако делалось это по особому ритуалу. Считалось, что сбрасывать снег нужно только вениками и метлами, а не лопатами. Делалось это в том числе из практических соображений, поскольку тяжелой лопатой боялись пробить дыру в крыше.
Веник в старину называли особым предметом в хозяйстве, его даже наделяли магическими свойствами. Считалось, что нельзя класть веник под печь, поскольку еда может испортиться. Также верили, что в одной избе нельзя мести двумя разными вениками, чтобы не "разогнать по углам" достаток и удачу.