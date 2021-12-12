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Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
Водитель 44 лет погиб в ДТП, не справившись с управлением.
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла возле села Пырлица Фэлештского района.Мужчина в возрасте 44 лет не справился с управлением, и его авто вылетело с проезжей части, а затем врезалось в дерево. Водитель скончался на месте.ДТП произошло в субботу вечером. По данным полиции, мужчина не адаптировал скорость, из-за чего не удержал руль.
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в молдове, молдова, дтп

Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте

11:53 12.12.2021 (обновлено: 11:59 12.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ольга Мынзат
Все материалы
Водитель 44 лет погиб в результате ДТП, не справившись с управлением.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла возле села Пырлица Фэлештского района.
© Photo : IP FăleștiДТП в Фэлештах.
Accident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
ДТП в Фэлештах.
© Photo : IP Fălești
Мужчина в возрасте 44 лет не справился с управлением, и его авто вылетело с проезжей части, а затем врезалось в дерево. Водитель скончался на месте.
ДТП произошло в субботу вечером.
По данным полиции, мужчина не адаптировал скорость, из-за чего не удержал руль.
© Photo : IP FăleștiАвария в Фалештах
Accident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Авария в Фалештах
© Photo : IP Fălești
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