https://ru.sputnik.md/20211212/sereznoe-dtp-falesti-voditel-pogib-na-meste-47161910.html
Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
Водитель 44 лет погиб в ДТП, не справившись с управлением.
2021-12-12T11:53+0200
2021-12-12T11:53+0200
2021-12-12T11:59+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла возле села Пырлица Фэлештского района.Мужчина в возрасте 44 лет не справился с управлением, и его авто вылетело с проезжей части, а затем врезалось в дерево. Водитель скончался на месте.ДТП произошло в субботу вечером. По данным полиции, мужчина не адаптировал скорость, из-за чего не удержал руль.
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в молдове, молдова, дтп
Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
11:53 12.12.2021 (обновлено: 11:59 12.12.2021)
Водитель 44 лет погиб в результате ДТП, не справившись с управлением.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла возле села Пырлица Фэлештского района.
Мужчина в возрасте 44 лет не справился с управлением, и его авто вылетело с проезжей части, а затем врезалось в дерево. Водитель скончался на месте.
ДТП произошло в субботу вечером.
По данным полиции, мужчина не адаптировал скорость, из-за чего не удержал руль.