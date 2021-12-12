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ЦИК Приднестровья: в выборах приняли участие более 100 тысяч человек
ЦИК Приднестровья: в выборах приняли участие более 100 тысяч человек
В Приднестровье представили данные по явке на выборах лидера региона к 15:00
2021-12-12T16:19+0200
2021-12-12T16:57+0200
приднестровье
выборы
молдова
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. На выборах главы Приднестровья к 15.00 проголосовали более 100 тысяч избирателей. Такие данные представил ЦИК Приднестровья.Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Избирательные участки открылись в 7.00 и продолжат свою работу до 20.00.Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211212/za-stabilnost-pridnestrovtsy-rasskazali-chego-zhdut-ot-vyborov-47159681.html
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приднестровье, выборы, молдова

ЦИК Приднестровья: в выборах приняли участие более 100 тысяч человек

16:19 12.12.2021 (обновлено: 16:57 12.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы лидера Приднестровья
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Приднестровье представили данные по явке на выборах лидера региона к 15.00.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. На выборах главы Приднестровья к 15.00 проголосовали более 100 тысяч избирателей. Такие данные представил ЦИК Приднестровья.

"114 206 избирателей сделали свой выбор к трем часам дня. В Тирасполе проголосовали 34 290 человек, в Бендерах ­– 18 824, Григориополе ­– 9786 человек, Дубоссарах ­– 8646, Каменке – 7075, Рыбнице – 16 910, Слободзее –18 675", – сообщают в ЦИК региона.

Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.
Избирательные участки открылись в 7.00 и продолжат свою работу до 20.00.
Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
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Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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