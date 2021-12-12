https://ru.sputnik.md/20211212/ustalost-naroda-i-oshibki-vlasti-partii-pas-47130349.html

Дайджест недели: усталость народа, рост цен и "кредит доверия PAS"

Дайджест недели: усталость народа, рост цен и "кредит доверия PAS"

Эксперты проанализировали действия власти в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) и спрогнозировали развитие событий в стране, указав на недочеты в работе.

2021-12-12T11:03+0200

2021-12-12T11:03+0200

2021-12-12T11:54+0200

радио

народ

"партия действие и солидарность"

в молдове

рост цен

pas

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Перед приходом к практически абсолютной власти в Молдове представители партии PAS не раз позиционировали себя как "хороших людей" (oameni buni), которые победят взяточничество, улучшат жизнь рядовых граждан, сменят коррупционеров в государственных учреждениях и ведомствах.Как показало время, красивые лозунги померкли, а в действительности граждане начали наблюдать за ростом цен на энергоносители, продукты первой необходимости и товары широкого потребления, за непоследовательными отношениями новой власти с Россией и странами Евразийского экономического союза, за прозападной риторикой, эффективность от которой практически нулевая, поскольку в кошельках людей деньги начали стремительно убавляться, а не наоборот.Основные недочеты в работе нынешней власти в эфире студии Sputnik Молдова проанализировали эксперты.Как долго PAS удержится у власти? Тарифы на природный газ для бытовых потребителей выросли более чем в 2,4 раза, продукты питания и предметы первой необходимости за последний период взлетели в цене на 15-20%.Как в этих условиях PAS удержится у власти, учитывая, что недовольство в обществе может возрастать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев."На самом деле снежный ком народного недовольства начал катиться вниз. Пока спасает нынешнюю власть кредит доверия, выданный им на выборах. Ведь все помнят, какой хаос творился в стране при Владимире Плахотнюке. Эта власть приходила с риторикой о борьбе с коррупцией, наведении порядка. Люди поверили и проголосовали. Поэтому кредит доверия будет у PAS довольно долго", – сказал собеседник.Эксперт убежден: сдерживать рост недовольства населения власть будет посредством небольших материальных компенсаций и различного рода льгот, предоставляемых гражданам.Однако, по словам Тулянцева, это не позволит PAS удержать власть надолго. Рецептом спасения для правительства Натальи Гаврилицы и правящего большинства Тулянцев назвал проведение продуманной внешней политики, пересмотр отношений с Россией и странами Евразийского экономического союза, а также выстраивание правильного баланса в отношениях между Западом и Востоком.Поводов для оптимизма нетПовышение тарифов на газ и теплоэнергию, а также прогнозируемый рост тарифа на электричество сильно ударят по карманам большинства молдавских граждан и приведут к формированию больших задолженностей по оплате коммунальных услуг. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский.По мнению Муравского, проблемы накопления задолженностей возникнут не только у граждан, но и у предприятия Termoelectrica, которое будет недополучать деньги от потребителей и накапливать долги по текущему потреблению "голубого топлива" перед "Молдовагазом"."Когда в "Газпроме" увидели, что АО "Молдовагаз" прибегло к погашению текущих объемов потребления газа через заимствование из бюджета, для них это еще раз подтвердило тот факт, что предприятие самостоятельно не способно расплачиваться по счетам вовремя", – добавил бывший вице-премьер.Собеседник уверен, что компенсации за природный газ и отопление, которые правительство предусмотрело для бытовых потребителей, вряд ли помогут большей части населения страны, поскольку и цены значительно вырастут.Еще более сложная ситуация, по словам Муравского, ждет предпринимателей и производственные предприятия республики, для которых кабмин вообще не предусмотрел никакой помощи. Это, в свою очередь, может стать причиной значительного роста цен на продукты питания.Специфика правления "хороших людей"Словосочетание "хорошие люди" несет в себе, несомненно, позитивный посыл, однако, если задуматься, что именно за ним стоит, начинают появляться вопросы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-мэр Кишинева, ветеран молдавской политики Серафим Урекян."Можно сказать – хорошая корова дает много жирного молока. Хорошая свинья дает хорошее сало, сейчас его пропагандируют. Но то, что человек хороший, наверное, можно определить только в конце его жизни. Ведь у любого могут быть ошибки, из-за которых сразу превращаешься из хорошего человека в плохого", – сказал собеседник.Оценивать государственных мужей нужно не по абстрактным принципам, "хороший" это или "плохой" человек, а исключительно по качеству их работы, считает эксперт."Для меня критерий оценки – работает ли человек в рамках закона. Есть ли у него опыт работы в той или иной структуре. Мне близок принцип Дэна Сяопина – мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей", – сказал Урекян.Не стоит раздавать оценки себе или своему электорату, политики обязаны работать во благо всего общества, а не для его "хорошей", по их мнению, части, утверждает ветеран молдавской политики.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" во время предвыборной кампании позиционировали себя как честных и хороших людей. С тех пор словосочетание "хорошие люди" используется порой в ироничном смысле, резюмировал собеседник.Диаспора не вернетсяПопулярная и зажигательная песня "Молдаване, вернитесь домой" несет в себе не только сочетание грусти и веселья, но и является в некотором роде привычной мантрой молдавских политиков. Уже почти тридцать лет политические лидеры разных партий обещают вернуть диаспору домой. До сих пор эти призывы являются просто словами – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Анатолий Цэрану."Эти призывы говорят об определенных возможностях, которые может предоставить страна, но не являются абсолютно убедительным аргументом для тех людей, которые живут там", – сказал эксперт.Некоторая часть давно уехавших не ассоциирует себя с Молдовой и не вернется на родину ни при каких обстоятельствах.Но есть часть покинувших Молдову граждан, которым мало финансового благополучия – уехав, они утратили нечто, что не обрели на новом месте жительства. Именно они и могут вернуться домой, считает политолог."Есть и другая часть диаспоры, которая в социальном плане находится в крайне невыгодном положении. Это та часть уехавших на Запад, у кого в Молдове был статус. Учителя, медики, многие из них не работают там по специальности. Для них возвращение домой – не просто возвращение в условия нового материального благополучия, для них это возвращение себе утерянного статуса. У них есть стимул вернуться", – резюмировал собеседник.Молдавские власти не называют точное число уехавших из страны – миграционные процессы сложно поддаются статистическому анализу. Эксперты же утверждают, что не менее миллиона человек покинули Молдову за последние десятилетия.Рост цен не остановитсяРост цен на газ в Молдове вызвал цепную реакцию, при которой значительно увеличивается стоимость продуктов питания первой необходимости, что в значительной степени бьет по карману представителей социально уязвимых слоев населения, прежде всего пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.В этой ситуации должен был бы действовать в полной мере Совет по конкуренции, однако в супермаркетах и продуктовых магазинах страны многие владельцы позволяют себе завышать цены, утверждает эксперт. В среднем за последние два месяца стоимость ряда продуктов питания возросла на 15-20%, в зависимости от категории продукции.Однако, по мнению эксперта, что касается цен на продукты питания, их постоянного роста, правительство и в этом случае должно оказать помощь нуждающимся гражданам, обратить особое внимание на оказание поддержки социально уязвимым категориям населения."Это касается и прогнозируемого роста цен на электричество. Правительству следует покрыть хотя бы часть счетов нуждающихся граждан в период отопительного сезона. Вообще, кабмин должен взять на контроль рост цен на энергоносители, чтобы иметь возможность воздействовать на НАРЭ в вопросе формирования тарифов", – заявил Михэеш.Собеседник также обратил внимание на то, что в других странах Европы контроль за ценообразованием со стороны государства не выглядит как неэффективная и недейственная мера. Михэеш считает, чти правительству PAS следует применить эту практику соседних стран.Недальновидность во внешней политикеЕсть ли четкое понимание у членов кабмина во главе с Натальей Гаврилицей, как реально выстраивать выгодные для республики внешние отношения, не находиться постоянно "в предбаннике" ЕС и более эффективно развивать торгово-экономическую стратегию с восточными партнерами? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян."По стилю выстраивания этим правительством внешнеполитических отношений можно сделать вывод, что они ничего не понимают в экономике, делая упор на прозападную линию. Вся предвыборная кампания правящей ныне партии была выстроена на пустых заявлениях без конкретного плана действий", – сказал собеседник.По словам эксперта, лидеры PAS сыграли на красивых проевропейских лозунгах, выписанных ими из различных западных методичек. Это, по словам Мунтяна, становится очевидным из-за явного отсутствия стратегии и тактики в деятельности нынешнего молдавского кабмина.Говоря об отношениях официального Кишинева с СНГ и Россией, Мунтян подчеркнул, что это пространство должно восприниматься руководством страны как важный рынок, а не уход Молдовы от декларируемого властью курса европейской интеграции.При этом, по мнению политолога-международника, рынки России и стран СНГ выгодны для молдавских предпринимателей и аграриев, чья продукция уже знакома там и продается на протяжении длительного времени.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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народ, "партия действие и солидарность", в молдове, рост цен, pas