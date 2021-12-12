https://ru.sputnik.md/20211212/v-pridnestrove-prokommentirovali-intsident-s-izbiratelnoy-urnoy-v-dorotskom-47169551.html

В Приднестровье прокомментировали инцидент с избирательной урной в Дороцком

В Приднестровье прокомментировали инцидент с избирательной урной в Дороцком

В село Дороцкое не пустили членов приднестровской избирательной комиссии.

2021-12-12T15:38+0200

2021-12-12T15:38+0200

2021-12-12T16:28+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков прокомментировал инцидент в селе Дороцком Дубоссарского района, куда не пустили членов избирательной комиссии из Приднестровья.Он также назвал действия молдавских правоохранителей "неправомерными и провоцирующими напряженность в Зоне безопасности".В Приднестровье 12 декабря проходят выборы главы региона. Приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки открылись в 7.00 и продолжат свою работу до 20.00.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211212/tsik-pridnestrovye-yavka-na-12-chyasov-47166502.html

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приднестровье, выборы, в молдове, инцидент, урна