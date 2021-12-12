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ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
В ВОЗ сообщили, что штамм "омикрон" выявлен в 63 странах и он способен превзойти "дельту" по скорости распространения. 12.12.2021, Sputnik Молдова
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2021-12-12T21:02+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно первоначальным данным, новый штамм коронавируса "омикрон" способен уменьшить эффективность вакцин от COVID-19, но этот вариант менее опасен, чем "дельта". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в распространенной в воскресенье технической информации, связанной с новым вариантом коронавируса, пишет РИА Новости.В то же время, в ВОЗ отмечают, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным, так как большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.В организации также сообщили, что "омикрон" выявлен в 63 странах и, по предварительным прогнозам, он превзойдет штамм "дельта" по скорости распространения в мире."По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", – говорится в документе.Как отмечают в ВОЗ, пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, штаммы

ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"

20:54 12.12.2021 (обновлено: 21:02 12.12.2021)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В ВОЗ сообщили, что штамм "омикрон" выявлен в 63 странах и он способен превзойти "дельту" по скорости распространения.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно первоначальным данным, новый штамм коронавируса "омикрон" способен уменьшить эффективность вакцин от COVID-19, но этот вариант менее опасен, чем "дельта". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в распространенной в воскресенье технической информации, связанной с новым вариантом коронавируса, пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", – говорится в заявлении.
В то же время, в ВОЗ отмечают, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным, так как большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
В организации также сообщили, что "омикрон" выявлен в 63 странах и, по предварительным прогнозам, он превзойдет штамм "дельта" по скорости распространения в мире.
"По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", – говорится в документе.
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Как отмечают в ВОЗ, пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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