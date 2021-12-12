https://ru.sputnik.md/20211212/voz-omikron-delta-47175775.html
ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
В ВОЗ сообщили, что штамм "омикрон" выявлен в 63 странах и он способен превзойти "дельту" по скорости распространения. 12.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-12T20:54+0200
2021-12-12T20:54+0200
2021-12-12T21:02+0200
коронавирус
в мире
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3084/03/30840309_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_b33d312f675032abcce294251026119c.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно первоначальным данным, новый штамм коронавируса "омикрон" способен уменьшить эффективность вакцин от COVID-19, но этот вариант менее опасен, чем "дельта". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в распространенной в воскресенье технической информации, связанной с новым вариантом коронавируса, пишет РИА Новости.В то же время, в ВОЗ отмечают, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным, так как большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.В организации также сообщили, что "омикрон" выявлен в 63 странах и, по предварительным прогнозам, он превзойдет штамм "дельта" по скорости распространения в мире."По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", – говорится в документе.Как отмечают в ВОЗ, пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211212/effektivnost-pfizer-omikron-47175345.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3084/03/30840309_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d76bbf3eb1473474595220dd33a9955.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, штаммы
ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
20:54 12.12.2021 (обновлено: 21:02 12.12.2021)
В ВОЗ сообщили, что штамм "омикрон" выявлен в 63 странах и он способен превзойти "дельту" по скорости распространения.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik
. Согласно первоначальным данным, новый штамм коронавируса "омикрон" способен уменьшить эффективность вакцин от COVID-19, но этот вариант менее опасен, чем "дельта". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в распространенной в воскресенье технической информации, связанной с новым вариантом коронавируса, пишет РИА Новости
.
"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", – говорится в заявлении.
В то же время, в ВОЗ отмечают, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным, так как большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
В организации также сообщили, что "омикрон" выявлен в 63 странах и, по предварительным прогнозам, он превзойдет штамм "дельта" по скорости распространения в мире.
"По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", – говорится в документе.
Как отмечают в ВОЗ, пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".