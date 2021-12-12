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Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы лидера Приднестровья
© Sputnik / Sorokopud Julia
В воскресенье приднестровцы выбирают главу региона. Голосование пройдет на 255 избирательных участках.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье проходят выборы лидера Приднестровья. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер.
Где и за кого голосуют избиратели
На пост лидера Приднестровья претендуют два кандидата: нынешний глава региона Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
© Sputnik / Sorokopud JuliaКандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
Голосование в регионе организовано на 255 избирательных участках. Еще два участка – для тех, кто находится в местах временного пребывания.
Список избирательных участков опубликован на сайте местного Центризбиркома.
Приднестровцы выбирают своего лидера в седьмой раз. Избирательные участки начнут свою работу в 07.00. Завершится голосование в 20.00.
Антиковидные меры
Согласно принятому ЦИК решению, в связи с эпидобстановкой в Приднестровье на каждом участке для голосования установлены рециркуляторы воздуха местного производства.
Кабины для голосования для лучшего проветривания сделали без передней шторки. Санитарная обработка избирательных участков должна проводиться до начала выборов, а также во время самого голосования.
Кроме того, за социальной дистанцией обязали следить сотрудников правоохранительным органов.
Избиратели на входе проходят дезинфекцию рук, а посещение мест голосования разрешено только в маске. Тем, кто забыл индивидуальные средства защиты, маски должны выдавать при входе на участок для голосования.
Досрочное голосование
Для тех, кто в день выборов лидера Приднестровья находится за границей, на службе или учебе, было организовано досрочное голосование. Заранее проголосовать можно было с понедельника по субботу в региональных или участковых комиссиях.
"Заранее отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день голосования будут находиться за пределами республики, в служебной командировке или выполнять государственные, или служебные, трудовые обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией", – заявили в Центральной избирательной комиссии Приднестровья.
По данным ЦИК, явка за первые пять дней досрочного голосования составила 4,5 тысячи избирателей.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.