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Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
В воскресенье приднестровцы выбирают главу региона. Голосование пройдет на 255 избирательных участках.
2021-12-12T00:00+0200
2021-12-12T00:00+0200
общество
в молдове
приднестровье
выборы
лидер
голосование
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье проходят выборы лидера Приднестровья. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер.Где и за кого голосуют избирателиНа пост лидера Приднестровья претендуют два кандидата: нынешний глава региона Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Голосование в регионе организовано на 255 избирательных участках. Еще два участка – для тех, кто находится в местах временного пребывания.Список избирательных участков опубликован на сайте местного Центризбиркома.Приднестровцы выбирают своего лидера в седьмой раз. Избирательные участки начнут свою работу в 07.00. Завершится голосование в 20.00.Антиковидные мерыСогласно принятому ЦИК решению, в связи с эпидобстановкой в Приднестровье на каждом участке для голосования установлены рециркуляторы воздуха местного производства.Кабины для голосования для лучшего проветривания сделали без передней шторки. Санитарная обработка избирательных участков должна проводиться до начала выборов, а также во время самого голосования.Кроме того, за социальной дистанцией обязали следить сотрудников правоохранительным органов.Избиратели на входе проходят дезинфекцию рук, а посещение мест голосования разрешено только в маске. Тем, кто забыл индивидуальные средства защиты, маски должны выдавать при входе на участок для голосования.Досрочное голосованиеДля тех, кто в день выборов лидера Приднестровья находится за границей, на службе или учебе, было организовано досрочное голосование. Заранее проголосовать можно было с понедельника по субботу в региональных или участковых комиссиях.По данным ЦИК, явка за первые пять дней досрочного голосования составила 4,5 тысячи избирателей.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
https://ru.sputnik.md/20211206/dosrochnoe-golosovanie-pridnestrove-46987480.html
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в молдове, приднестровье, выборы, лидер, голосование

Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели

00:00 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы лидера Приднестровья
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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В воскресенье приднестровцы выбирают главу региона. Голосование пройдет на 255 избирательных участках.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье проходят выборы лидера Приднестровья. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер.

Где и за кого голосуют избиратели

На пост лидера Приднестровья претендуют два кандидата: нынешний глава региона Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова
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CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья /
Вадим Красносельский
© Sputnik / Sorokopud JuliaКандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич - Sputnik Молдова
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
1/2
CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья /
Вадим Красносельский
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
Голосование в регионе организовано на 255 избирательных участках. Еще два участка – для тех, кто находится в местах временного пребывания.
Список избирательных участков опубликован на сайте местного Центризбиркома.
Приднестровцы выбирают своего лидера в седьмой раз. Избирательные участки начнут свою работу в 07.00. Завершится голосование в 20.00.

Антиковидные меры

Согласно принятому ЦИК решению, в связи с эпидобстановкой в Приднестровье на каждом участке для голосования установлены рециркуляторы воздуха местного производства.
Кабины для голосования для лучшего проветривания сделали без передней шторки. Санитарная обработка избирательных участков должна проводиться до начала выборов, а также во время самого голосования.
Кроме того, за социальной дистанцией обязали следить сотрудников правоохранительным органов.
Избиратели на входе проходят дезинфекцию рук, а посещение мест голосования разрешено только в маске. Тем, кто забыл индивидуальные средства защиты, маски должны выдавать при входе на участок для голосования.

Досрочное голосование

Для тех, кто в день выборов лидера Приднестровья находится за границей, на службе или учебе, было организовано досрочное голосование. Заранее проголосовать можно было с понедельника по субботу в региональных или участковых комиссиях.

"Заранее отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день голосования будут находиться за пределами республики, в служебной командировке или выполнять государственные, или служебные, трудовые обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией", – заявили в Центральной избирательной комиссии Приднестровья.

По данным ЦИК, явка за первые пять дней досрочного голосования составила 4,5 тысячи избирателей.
ЦИК Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Общество
Началось досрочное голосование на выборах лидера Приднестровья
6 декабря, 13:39
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
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