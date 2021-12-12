https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-47156091.html
Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
Избирательные участки в Приднестровском регионе в основной день голосования работают с 07.00 до 20.00.
2021-12-12T07:00+0200
2021-12-12T07:00+0200
2021-12-12T07:34+0200
общество
в молдове
приднестровье
молдова
выборы
избирательные участки
лидер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47156559_0:283:2730:1820_1920x0_80_0_0_76878579195cd3f277f7604ede9572e2.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье, 12 декабря, приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки в городах и районах Приднестровья открылись в 07.00.На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Жители Приднестровья, которые 12 декабря находятся в отъезде или на службе, с понедельника могли сделать свой выбор досрочно. В местном Центризбиркоме основную явку ожидают в воскресенье.В основной день голосования открыты 255 избирательных участков. Плюс два – для граждан, находящихся в местах временного пребывания.Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер. При входе на избирательные участки обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рецикруляторы воздуха, периодически проводится санобработка. За социальной дистанцией следят сотрудники правоохранительным органов.Избирательные участки по всему Приднестровью закроются в 20.00.
https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html
приднестровье
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47156559_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c40bbfbc2afc4fc060acdbc6c277bc3e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, приднестровье, молдова, выборы, избирательные участки, лидер
Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
07:00 12.12.2021 (обновлено: 07:34 12.12.2021)
Избирательные участки в Приднестровском регионе в основной день голосования работают с 07.00 до 20.00.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье, 12 декабря, приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки в городах и районах Приднестровья открылись в 07.00.
На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
Жители Приднестровья, которые 12 декабря находятся в отъезде или на службе, с понедельника могли сделать свой выбор досрочно. В местном Центризбиркоме основную явку ожидают в воскресенье.
В основной день голосования открыты 255 избирательных участков. Плюс два – для граждан, находящихся в местах временного пребывания.
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер. При входе на избирательные участки обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рецикруляторы воздуха, периодически проводится санобработка. За социальной дистанцией следят сотрудники правоохранительным органов.
Избирательные участки по всему Приднестровью закроются в 20.00.