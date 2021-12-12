https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-47156091.html

Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки

Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки

Избирательные участки в Приднестровском регионе в основной день голосования работают с 07.00 до 20.00.

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье, 12 декабря, приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки в городах и районах Приднестровья открылись в 07.00.На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Жители Приднестровья, которые 12 декабря находятся в отъезде или на службе, с понедельника могли сделать свой выбор досрочно. В местном Центризбиркоме основную явку ожидают в воскресенье.В основной день голосования открыты 255 избирательных участков. Плюс два – для граждан, находящихся в местах временного пребывания.Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер. При входе на избирательные участки обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рецикруляторы воздуха, периодически проводится санобработка. За социальной дистанцией следят сотрудники правоохранительным органов.Избирательные участки по всему Приднестровью закроются в 20.00.

https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html

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