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Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
Избирательные участки в Приднестровском регионе в основной день голосования работают с 07.00 до 20.00.
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье, 12 декабря, приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки в городах и районах Приднестровья открылись в 07.00.На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Жители Приднестровья, которые 12 декабря находятся в отъезде или на службе, с понедельника могли сделать свой выбор досрочно. В местном Центризбиркоме основную явку ожидают в воскресенье.В основной день голосования открыты 255 избирательных участков. Плюс два – для граждан, находящихся в местах временного пребывания.Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер. При входе на избирательные участки обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рецикруляторы воздуха, периодически проводится санобработка. За социальной дистанцией следят сотрудники правоохранительным органов.Избирательные участки по всему Приднестровью закроются в 20.00.
https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html
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в молдове, приднестровье, молдова, выборы, избирательные участки, лидер

Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки

07:00 12.12.2021 (обновлено: 07:34 12.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье открылись участки для голосования
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Избирательные участки в Приднестровском регионе в основной день голосования работают с 07.00 до 20.00.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В воскресенье, 12 декабря, приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. Избирательные участки в городах и районах Приднестровья открылись в 07.00.
На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и самовыдвиженец, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье открылись участки для голосования
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
В Приднестровье открылись участки для голосования
© Sputnik / Sorokopud Julia
Жители Приднестровья, которые 12 декабря находятся в отъезде или на службе, с понедельника могли сделать свой выбор досрочно. В местном Центризбиркоме основную явку ожидают в воскресенье.
© Sputnik / Sorokopud JuliaДворец Республики. Здесь находятся сразу два избирательных участка
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Дворец Республики. Здесь находятся сразу два избирательных участка
© Sputnik / Sorokopud Julia
В основной день голосования открыты 255 избирательных участков. Плюс два – для граждан, находящихся в местах временного пребывания.
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия организовала голосование со строгим соблюдением карантинных мер. При входе на избирательные участки обязательна дезинфекция рук и наличие маски. В помещениях работают рецикруляторы воздуха, периодически проводится санобработка. За социальной дистанцией следят сотрудники правоохранительным органов.
Избирательные участки по всему Приднестровью закроются в 20.00.
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Общество
Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
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