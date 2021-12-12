https://ru.sputnik.md/20211212/za-stabilnost-pridnestrovtsy-rasskazali-chego-zhdut-ot-vyborov-47159681.html

"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов

"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов

В Приднестровье в воскресенье проходит основной день выборов главы региона. На пост лидера претендуют два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.

2021-12-12T09:27+0200

2021-12-12T09:27+0200

2021-12-12T10:23+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье в воскресенье проходит основной день выборов главы региона. На пост лидера претендуют два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Голосование открылось в 07.00. Во Дворце Республики начали работу сразу два избирательных участка – № 224 и № 225. Первые бюллетени в урну опустили работники избиркома.Первой на участок во Дворец Республики пришла тираспольчанка Елена Черная. Избирательница объяснила, почему решила проголосовать раньше всех.Одной из первых отдать свой голос решила и тираспольчанка Надежда Андреева. Избирательница рассказала о своей мотивации ходить на выборы.Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье 12 декабря приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html

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в молдове, приднестровье, выборы, голосование