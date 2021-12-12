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"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов
"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов
В Приднестровье в воскресенье проходит основной день выборов главы региона. На пост лидера претендуют два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
2021-12-12T09:27+0200
2021-12-12T10:23+0200
общество
в молдове
приднестровье
выборы
голосование
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье в воскресенье проходит основной день выборов главы региона. На пост лидера претендуют два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Голосование открылось в 07.00. Во Дворце Республики начали работу сразу два избирательных участка – № 224 и № 225. Первые бюллетени в урну опустили работники избиркома.Первой на участок во Дворец Республики пришла тираспольчанка Елена Черная. Избирательница объяснила, почему решила проголосовать раньше всех.Одной из первых отдать свой голос решила и тираспольчанка Надежда Андреева. Избирательница рассказала о своей мотивации ходить на выборы.Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье 12 декабря приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html
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в молдове, приднестровье, выборы, голосование

"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов

09:27 12.12.2021 (обновлено: 10:23 12.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы лидера Приднестровья
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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В Приднестровье стартовал основной день выборов главы региона. Первые избиратели пришли на участки в 07.00.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье в воскресенье проходит основной день выборов главы региона. На пост лидера претендуют два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье открылись участки для голосования
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
В Приднестровье открылись участки для голосования
© Sputnik / Sorokopud Julia
Голосование открылось в 07.00. Во Дворце Республики начали работу сразу два избирательных участка – № 224 и № 225. Первые бюллетени в урну опустили работники избиркома.

"По правилам сначала мы опечатали ящик для голосования, затем вскрыли конверт с бюллетенями досрочного голосования. На участке № 224 заранее проголосовало 19 человек. Мои коллеги подготовили урну для выездного голосования. Теперь голосуют наши избиратели", – объяснила председатель участковой избирательной комиссии № 224 Наталья Чолак.

© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы лидера Приднестровья
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Выборы лидера Приднестровья
© Sputnik / Sorokopud Julia
Первой на участок во Дворец Республики пришла тираспольчанка Елена Черная. Избирательница объяснила, почему решила проголосовать раньше всех.
"Я сегодня с утра на службе, поэтому решила исполнить свой долг с утра. От выборов жду постоянства, стабильности, хорошей жизни", – сказала тираспольчанка.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕлена Черная
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Елена Черная
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Это мой гражданский долг. Я вообще не понимаю людей, которые отсиживаются дома и не ходят на выборы", – сказала избирательница Екатерина Брусалинская.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕкатерина Брусалинская
Екатерина Брусалинская - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Екатерина Брусалинская
© Sputnik / Sorokopud Julia
Одной из первых отдать свой голос решила и тираспольчанка Надежда Андреева. Избирательница рассказала о своей мотивации ходить на выборы.
"В первую очередь я иду голосовать за мир и свободное передвижение", – заявила Надежда Андреева.
Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.
Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье открылись участки для голосования
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
В Приднестровье открылись участки для голосования
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В воскресенье 12 декабря приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Приднестровье открылись участки для голосования - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
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Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
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