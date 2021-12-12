https://ru.sputnik.md/20211212/zapad-ukraina-47176863.html
МИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков
МИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков
Страны Запада продолжают направлять на Украину оружие и боевиков, все больше милитаризируя регион, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2021-12-12T22:30+0200
2021-12-12T22:30+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Страны Запада продолжают направлять на Украину оружие и боевиков, все больше милитаризируя регион. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24", сообщает РИА Новости.Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы."Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляд на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг", – заявил Байден. При этом ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины и возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности вокруг войск РФ является очередной попыткой демонизации России и позиционирования ее как стороны потенциального агрессора.
https://ru.sputnik.md/20211212/peskov-informatsionnoy-napryazhennosti-rossia-47168931.html
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МИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков
Официальный представитель МИД России заявила, что страны Запада перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik
. Страны Запада продолжают направлять на Украину оружие и боевиков, все больше милитаризируя регион. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24", сообщает РИА Новости
.
"Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", — пояснила она.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы.
"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляд на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг", – заявил Байден. При этом ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины и возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности вокруг войск РФ является очередной попыткой демонизации России и позиционирования ее как стороны потенциального агрессора.