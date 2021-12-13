https://ru.sputnik.md/20211213/britanskoe-i-datskoe-suda-perevernulis-v-baltiyskom-more-est-utechka-topliva-47186885.html

Британское и датское суда перевернулись в Балтийском море, есть утечка топлива

Британское и датское суда перевернулись в Балтийском море, есть утечка топлива

Инцидент с участием двух торговых судов в Балтийском море провоцирует утечку топлива.

2021-12-13T13:45+0200

2021-12-13T13:45+0200

2021-12-13T13:45+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Два грузовых судна столкнулись в понедельник в Балтийском море у побережья Швеции, передает РИА Новости.Сообщается, что два человека числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются восемь лодок и один вертолет, передает пресс-служба морской администрации Швеции."У нас есть восемь лодок и один вертолет для поиска (пропавших)", - сообщил собеседник агентства.Также стало известно, что с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским, вытекает топливо. Корабль отбуксируют к берегу."Топливо вытекает с перевернувшегося датского судна", - сообщает портал со ссылкой на шведские СМИ."Перевернувшееся датское судно будет отбуксировано к берегу из-за утечки топлива", - отмечается в сообщении.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы. Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей сообщал, что пропавшие два человека могут находиться внутри датского судна.

https://ru.sputnik.md/20210910/suez-kanal-44649795.html

балтийское море

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в мире, авария, танкер, балтийское море