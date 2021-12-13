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Британское и датское суда перевернулись в Балтийском море, есть утечка топлива
Британское и датское суда перевернулись в Балтийском море, есть утечка топлива
Инцидент с участием двух торговых судов в Балтийском море провоцирует утечку топлива.
2021-12-13T13:45+0200
2021-12-13T13:45+0200
общество
в мире
авария
танкер
балтийское море
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Два грузовых судна столкнулись в понедельник в Балтийском море у побережья Швеции, передает РИА Новости.Сообщается, что два человека числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются восемь лодок и один вертолет, передает пресс-служба морской администрации Швеции."У нас есть восемь лодок и один вертолет для поиска (пропавших)", - сообщил собеседник агентства.Также стало известно, что с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским, вытекает топливо. Корабль отбуксируют к берегу."Топливо вытекает с перевернувшегося датского судна", - сообщает портал со ссылкой на шведские СМИ."Перевернувшееся датское судно будет отбуксировано к берегу из-за утечки топлива", - отмечается в сообщении.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы. Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей сообщал, что пропавшие два человека могут находиться внутри датского судна.
https://ru.sputnik.md/20210910/suez-kanal-44649795.html
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в мире, авария, танкер, балтийское море

Британское и датское суда перевернулись в Балтийском море, есть утечка топлива

13:45 13.12.2021
© REUTERS / TT News Agency/Johan NilssonБританское грузовое судно Scot Carrier после столкновения с датским судном Karin Hoej в Балтийском море
Британское грузовое судно Scot Carrier после столкновения с датским судном Karin Hoej в Балтийском море - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / TT News Agency/Johan Nilsson
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Инцидент с участием двух торговых судов в Балтийском море провоцирует утечку топлива.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Два грузовых судна столкнулись в понедельник в Балтийском море у побережья Швеции, передает РИА Новости.
Сообщается, что два человека числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются восемь лодок и один вертолет, передает пресс-служба морской администрации Швеции.
"У нас есть восемь лодок и один вертолет для поиска (пропавших)", - сообщил собеседник агентства.
Также стало известно, что с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским, вытекает топливо. Корабль отбуксируют к берегу.
"Топливо вытекает с перевернувшегося датского судна", - сообщает портал со ссылкой на шведские СМИ.
"Перевернувшееся датское судно будет отбуксировано к берегу из-за утечки топлива", - отмечается в сообщении.
Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы. Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей сообщал, что пропавшие два человека могут находиться внутри датского судна.
Egypt: Ship resumes trip after briefly getting stuck in Suez canal - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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