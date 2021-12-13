https://ru.sputnik.md/20211213/ceban-samaya-vostrebovannaya-vaktsina-kishineve-sputnik-v-47185704.html
Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
Мэр Кишинева считает российскую вакцину одну из самых востребованных, поэтому он обратился с просьбой к Минздраву для ее закупки.
2021-12-13T11:22+0200
2021-12-13T11:22+0200
2021-12-13T11:25+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Молдове наиболее востребованные вакцины против коронавируса - "Спутник V", а также Johnson&Johnson. Однако ни первой, ни второй нет в наличии, поэтому привиться ими в Молдове нельзя. Такое заявление сделал в понедельник примар Кишинева Ион Чебан. Как добавил Чебан, в настоящее время Кишинев находится на первом месте по вакцинации населения - примерно 41% привитых. По данным примара, этот показатель намного выше, учитывая вакцинацию, которая была проведена еще в Румынии.Мэр подчеркнул, что в столице вакцинируют всех без исключения, также и тех, кто хочет получить третью (бустерную) дозу прививки. Вакцинация среди врачей и сотрудников системы образования составляет около 97%, уточнил Чебан. "Мы продолжаем марафоны вакцинации при помощи мобильных пунктов в Кишиневе - автобуса и троллейбуса. Мы продолжим марафоны в партнерстве с экономическими агентами сектора HoReCa", - написал Чебан. Как напомнил Чебан, на территории Кишинева по-прежнему работают 70 пунктов вакцинации.В заключение примар призвал всех представителей HoReCa и организаторов торжеств при проведении застолий делать все в соответствии с правилами здравоохранения: ограниченное количество гостей, соблюдение физической дистанции между стульями и столами, с доступом строго при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или медицинской справки о перенесенном коронавирусе.
https://ru.sputnik.md/20211207/mid-rf--odobrenie-voz-sputnik-v-pervoy-polovine-2022-god-47028032.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, вакцинация
Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
11:22 13.12.2021 (обновлено: 11:25 13.12.2021)
Мэр Кишинева называет российскую вакцину одной из самых востребованных, поэтому обратился к Минздраву с просьбой о закупке препарата.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Молдове наиболее востребованные вакцины против коронавируса - "Спутник V", а также Johnson&Johnson. Однако ни первой, ни второй нет в наличии, поэтому привиться ими в Молдове нельзя. Такое заявление сделал в понедельник примар Кишинева Ион Чебан.
"У нас есть просьба к Минздраву: обеспечить постоянную поставку вакцин и наличие Стратегического плана по закупке вакцин, запрашиваемых населением - Janssen и "Спутник V", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
Как добавил Чебан, в настоящее время Кишинев находится на первом месте по вакцинации населения - примерно 41% привитых. По данным примара, этот показатель намного выше, учитывая вакцинацию, которая была проведена еще в Румынии.
Мэр подчеркнул, что в столице вакцинируют всех без исключения, также и тех, кто хочет получить третью (бустерную) дозу прививки.
Вакцинация среди врачей и сотрудников системы образования составляет около 97%, уточнил Чебан.
"Мы продолжаем марафоны вакцинации при помощи мобильных пунктов в Кишиневе - автобуса и троллейбуса. Мы продолжим марафоны в партнерстве с экономическими агентами сектора HoReCa", - написал Чебан.
Как напомнил Чебан, на территории Кишинева по-прежнему работают 70 пунктов вакцинации.
В заключение примар призвал всех представителей HoReCa и организаторов торжеств при проведении застолий делать все в соответствии с правилами здравоохранения: ограниченное количество гостей, соблюдение физической дистанции между стульями и столами, с доступом строго при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или медицинской справки о перенесенном коронавирусе.