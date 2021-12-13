https://ru.sputnik.md/20211213/chislo-postradavshikh-ot-vzryva-v-serpukhovskom-monastyre-vyroslo-47186205.html

Число пострадавших от взрыва в серпуховском монастыре выросло

Число пострадавших от взрыва в серпуховском монастыре выросло

Русская православная церковь заявила, что окажет помощь и содействие пострадавшим.

2021-12-13T14:15+0200

2021-12-13T14:15+0200

2021-12-13T14:15+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Напавший на православную гимназию в Серпухове жив и находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.Число пострадавших при взрыве на территории серпуховского женского монастыря увеличилось до десяти. Информацию РИА Новости сообщил представитель экстренных служб."По уточненным данным, число пострадавших при взрыве возросло до десяти человек", - сказал собеседник агентства.Русская православная церковь окажет помощь и содействие пострадавшим во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.В понедельник утром 18-летний выпускник православной гимназии в Серпухове вошел на территорию учебного заведения и произвел самоподрыв. Ведется следствие.

https://ru.sputnik.md/20211213/vzryvnoe-ustroystvo-srabotalo-v-zhenskom-monastyre-v-serpukhove-47181414.html

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в мире, взрыв