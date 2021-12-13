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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-13T19:02+0200
2021-12-13T19:07+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 344 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции – из Румынии и Украины.За минувшие сутки проведено 4358 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 370 003.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача и один у медсестры.Госпитализированы 1136 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 166 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).В то же время за сутки выздоровели 553 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 354 811.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений, из них пятеро – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9393.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211212/effektivnost-pfizer-omikron-47175345.html
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Евгений Чебан
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статистика, заболевшие

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:02 13.12.2021 (обновлено: 19:07 13.12.2021)
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 344 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции – из Румынии и Украины.
За минувшие сутки проведено 4358 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 370 003.
У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача и один у медсестры.
Госпитализированы 1136 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 166 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).
В то же время за сутки выздоровели 553 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 354 811.
Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений, из них пятеро – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9393.
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Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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