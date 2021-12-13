https://ru.sputnik.md/20211213/covid-19-moldova-47202154.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-13T19:02+0200

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2021-12-13T19:07+0200

статистика

заболевшие

коронавирус

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 344 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции – из Румынии и Украины.За минувшие сутки проведено 4358 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 370 003.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача и один у медсестры.Госпитализированы 1136 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 166 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).В то же время за сутки выздоровели 553 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 354 811.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений, из них пятеро – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9393.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211212/effektivnost-pfizer-omikron-47175345.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие