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Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
Стало ли больше дискриминации в Молдове за последнее время.
2021-12-13T08:00+0200
2021-12-13T08:00+0200
радио
молдова
дискриминация
в молдове
смерть
ян фельдман
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Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
Как изменилось ощущение защищенности и соблюдение собственных прав у граждан Молдовы с момента начала пандемии коронавируса нового типа – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил глава Совета по недискриминации Ян Фельдман."Количество обращений увеличилось, оно растет каждый год. Но не всегда они связаны непосредственно с пандемией, люди стали чувствовать себя менее защищенными, более уязвимыми", – сказал эксперт.Были и жалобы, связанные именно с трагическими последствиями инфекции, сообщил собеседник.Вместе с тем общий характер жалоб жителей Молдовы в Совет по недискриминации не изменился.Права человека и пандемия - понятия, увы, связанные. По этому поводу высказалась ООН. "По мере роста осознания того, что эпидемия коронавируса может угрожать правам человека во всем мире, Организация Объединенных Наций призывает страны принять более согласованный, глобальный и ориентированный на права человека подход к этой пандемии, которую генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал "общечеловеческим кризисом".
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Сергей Цуркану
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молдова, дискриминация, аудио, в молдове, смерть, ян фельдман

Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове

08:00 13.12.2021
Радио
Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Глава Совета по недискриминации рассказал о жалобах граждан в эпоху пандемии коронавируса.
Как изменилось ощущение защищенности и соблюдение собственных прав у граждан Молдовы с момента начала пандемии коронавируса нового типа – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил глава Совета по недискриминации Ян Фельдман.
"Количество обращений увеличилось, оно растет каждый год. Но не всегда они связаны непосредственно с пандемией, люди стали чувствовать себя менее защищенными, более уязвимыми", – сказал эксперт.
Были и жалобы, связанные именно с трагическими последствиями инфекции, сообщил собеседник.

"Совет заявил, что то, как обращались с телами умерших, – дискриминация. Нет необходимости передавать родственникам тела в целлофановых пакетах. Это противоречит рекомендациям ВОЗ, ЕС и Минздрава Молдовы. Или хоронили в отдельной части кладбища. Совет тоже высказался по этому поводу. В то же время мы сказали, что не является дискриминацией требование носить маски в закрытых помещениях", – отметил Фельдман.

Вместе с тем общий характер жалоб жителей Молдовы в Совет по недискриминации не изменился.

"Топ обращений остался прежним – это дискриминация людей с ограниченными возможностями, по признаку пола и по признаку языка или этноса", – резюмировал эксперт.

Права человека и пандемия - понятия, увы, связанные. По этому поводу высказалась ООН. "По мере роста осознания того, что эпидемия коронавируса может угрожать правам человека во всем мире, Организация Объединенных Наций призывает страны принять более согласованный, глобальный и ориентированный на права человека подход к этой пандемии, которую генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал "общечеловеческим кризисом".
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