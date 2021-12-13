https://ru.sputnik.md/20211213/feldman-smert-diskriminatsiya-moldova-47114537.html

Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове

Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове

Стало ли больше дискриминации в Молдове за последнее время.

2021-12-13T08:00+0200

2021-12-13T08:00+0200

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ян фельдман

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Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове

Как изменилось ощущение защищенности и соблюдение собственных прав у граждан Молдовы с момента начала пандемии коронавируса нового типа – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил глава Совета по недискриминации Ян Фельдман."Количество обращений увеличилось, оно растет каждый год. Но не всегда они связаны непосредственно с пандемией, люди стали чувствовать себя менее защищенными, более уязвимыми", – сказал эксперт.Были и жалобы, связанные именно с трагическими последствиями инфекции, сообщил собеседник.Вместе с тем общий характер жалоб жителей Молдовы в Совет по недискриминации не изменился.Права человека и пандемия - понятия, увы, связанные. По этому поводу высказалась ООН. "По мере роста осознания того, что эпидемия коронавируса может угрожать правам человека во всем мире, Организация Объединенных Наций призывает страны принять более согласованный, глобальный и ориентированный на права человека подход к этой пандемии, которую генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал "общечеловеческим кризисом".

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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