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ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы
ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы
Тираспольской команде предстоит провести два матча за выход в 1/8 финала против португальского клуба.
2021-12-13T14:21+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Браги". Команды сыграют два матча - дома и в гостях. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года. Первый матч "Шериф" проведет на домашнем стадионе. "Шериф" вышел в стадию плей-офф в соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды. Игроки Шерифа проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html
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в молдове, молдова, тирасполь, лига европы, фк "шериф", футбол

ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы

14:21 13.12.2021 (обновлено: 15:06 13.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч Шериф - Интер
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Тираспольской команде предстоит провести два матча за выход в 1/8 финала против португальского клуба.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Браги".
Команды сыграют два матча - дома и в гостях. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года. Первый матч "Шериф" проведет на домашнем стадионе.
"Шериф" вышел в стадию плей-офф в соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.
Игроки Шерифа проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
Шахтер Донецк – Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
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