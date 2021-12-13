https://ru.sputnik.md/20211213/fk-sherif-uznal-svoego-sopernika-18-ligi-evropy-47191810.html

ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы

ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы

Тираспольской команде предстоит провести два матча за выход в 1/8 финала против португальского клуба.

2021-12-13T14:21+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Браги". Команды сыграют два матча - дома и в гостях. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года. Первый матч "Шериф" проведет на домашнем стадионе. "Шериф" вышел в стадию плей-офф в соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды. Игроки Шерифа проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).

https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html

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