https://ru.sputnik.md/20211213/forma-rossiyskaya-sbornaya-pekin-olimpiyada-47197468.html

Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине

Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине

Олимпийский комитет России и официальный экипировщик олимпийской команды страны провели презентацию экипировки для сборной на зимних Играх в Пекине.

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Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено.

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фото, мультимедиа, сборная россии, олимпиада, зимняя олимпиада