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Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине
Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине
Олимпийский комитет России и официальный экипировщик олимпийской команды страны провели презентацию экипировки для сборной на зимних Играх в Пекине.
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Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено.
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фото, мультимедиа, сборная россии, олимпиада, зимняя олимпиада

Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине

22:29 13.12.2021 (обновлено: 23:11 13.12.2021)
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Олимпийский комитет России и официальный экипировщик олимпийской команды страны провели презентацию экипировки для сборной на зимних Играх в Пекине.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Использование на форме или инвентаре полного названия организации запрещено.
© REUTERS / Maxim Shemetov

Униформа с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). По словам разработчиков, при создании олимпийской коллекции они стремились отдать дань уважения стране, которая принимает у себя Олимпиаду.

Униформа с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). По словам разработчиков, при создании олимпийской коллекции они стремились отдать дань уважения стране, которая принимает у себя Олимпиаду. - Sputnik Молдова
1/12
© REUTERS / Maxim Shemetov

Униформа с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). По словам разработчиков, при создании олимпийской коллекции они стремились отдать дань уважения стране, которая принимает у себя Олимпиаду.

© AP Photo / Pavel Golovkin

Всего в комплект формы входит 68 единиц экипировки. Это не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены будут носить в олимпийской деревне.

Всего в комплект формы входит 68 единиц экипировки. Это не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены будут носить в олимпийской деревне. - Sputnik Молдова
2/12
© AP Photo / Pavel Golovkin

Всего в комплект формы входит 68 единиц экипировки. Это не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены будут носить в олимпийской деревне.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

На многих элементах одежды – изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

На многих элементах одежды – изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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На многих элементах одежды – изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

По словам разработчиков, основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность России, не прибегая к использованию официальной символики.

По словам разработчиков, основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность России, не прибегая к использованию официальной символики. - Sputnik Молдова
4/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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По словам разработчиков, основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность России, не прибегая к использованию официальной символики.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

В этот раз экипировщик российской сборной в качестве основного выбрал непривычный для команды цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

В этот раз экипировщик российской сборной в качестве основного выбрал непривычный для команды цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В этот раз экипировщик российской сборной в качестве основного выбрал непривычный для команды цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

Хотя и привычные бело-сине-красные варианты тоже есть.

Хотя и привычные бело-сине-красные варианты тоже есть. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Хотя и привычные бело-сине-красные варианты тоже есть.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

В коллекции использованы технологичные ткани, материалы с водоотталкивающей пропиткой, одежда, изготовленная по технологии термической сварки швов, обеспечивающая надежную защиту от влаги и ветра.

В коллекции использованы технологичные ткани, материалы с водоотталкивающей пропиткой, одежда, изготовленная по технологии термической сварки швов, обеспечивающая надежную защиту от влаги и ветра. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В коллекции использованы технологичные ткани, материалы с водоотталкивающей пропиткой, одежда, изготовленная по технологии термической сварки швов, обеспечивающая надежную защиту от влаги и ветра.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

Еще одна интересная деталь— в капюшон костюма вшита защитная маска.

Еще одна интересная деталь— в капюшон костюма вшита защитная маска. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Еще одна интересная деталь— в капюшон костюма вшита защитная маска.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава.

Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава. - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, в том числе ремень, рюкзак и защитные очки.

Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, в том числе ремень, рюкзак и защитные очки. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, в том числе ремень, рюкзак и защитные очки.

© REUTERS / Maxim Shemetov

Конструкторы одежды подчеркнули, что особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней.

Конструкторы одежды подчеркнули, что особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Maxim Shemetov

Конструкторы одежды подчеркнули, что особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанк

В состав российской делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

В состав российской делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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В состав российской делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

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