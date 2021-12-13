Олимпийская презентация: как выглядит форма российской сборной для Игр в Пекине
Униформа с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). По словам разработчиков, при создании олимпийской коллекции они стремились отдать дань уважения стране, которая принимает у себя Олимпиаду.
Униформа с аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). По словам разработчиков, при создании олимпийской коллекции они стремились отдать дань уважения стране, которая принимает у себя Олимпиаду.
Всего в комплект формы входит 68 единиц экипировки. Это не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены будут носить в олимпийской деревне.
Всего в комплект формы входит 68 единиц экипировки. Это не только парадные костюмы, но и одежда, которую спортсмены будут носить в олимпийской деревне.
На многих элементах одежды – изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.
На многих элементах одежды – изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.
По словам разработчиков, основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность России, не прибегая к использованию официальной символики.
По словам разработчиков, основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность России, не прибегая к использованию официальной символики.
В этот раз экипировщик российской сборной в качестве основного выбрал непривычный для команды цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.
В этот раз экипировщик российской сборной в качестве основного выбрал непривычный для команды цвет цин (голубовато-зеленый), который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.
Хотя и привычные бело-сине-красные варианты тоже есть.
Хотя и привычные бело-сине-красные варианты тоже есть.
В коллекции использованы технологичные ткани, материалы с водоотталкивающей пропиткой, одежда, изготовленная по технологии термической сварки швов, обеспечивающая надежную защиту от влаги и ветра.
В коллекции использованы технологичные ткани, материалы с водоотталкивающей пропиткой, одежда, изготовленная по технологии термической сварки швов, обеспечивающая надежную защиту от влаги и ветра.
Еще одна интересная деталь— в капюшон костюма вшита защитная маска.
Еще одна интересная деталь— в капюшон костюма вшита защитная маска.
Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава.
Есть в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава.
Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, в том числе ремень, рюкзак и защитные очки.
Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, в том числе ремень, рюкзак и защитные очки.
Конструкторы одежды подчеркнули, что особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней.
Конструкторы одежды подчеркнули, что особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней.
В состав российской делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
В состав российской делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.