https://ru.sputnik.md/20211213/fsb-vyyavila-106-neonatsistov-ukrainskoy-gruppirovki-gotovivshey-terakty-v-rf-47182036.html

ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ

ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ

По данным спецслужб, неонацисты готовили нападения на образовательные учреждения и в сети призывали к насилию.

2021-12-13T10:32+0200

2021-12-13T10:32+0200

2021-12-13T10:32+0200

россия

в мире

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47182073_0:41:1620:952_1920x0_80_0_0_42fa54aa572620f9c10421fe215120f5.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Сто шесть неонацистов-сторонников украинской группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, выявлены в 37 регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.Отмечается, что это крупнейшая операция против сторонников этой экстремистской группировки в России.Следственный комитет инициировал объявление Краснова в международный розыск, расследуется уголовное дело о подготовке убийств. Целью мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".Также сообщается, что в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. Дома у их членов изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом."Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте этого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова из Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.

https://ru.sputnik.md/20210429/Video-FSB-zaderzhany-ukrainskie-neonatsisty-gotovivshie-vzryvy-34569806.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фсб