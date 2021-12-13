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https://ru.sputnik.md/20211213/fsb-vyyavila-106-neonatsistov-ukrainskoy-gruppirovki-gotovivshey-terakty-v-rf-47182036.html
ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ
ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ
По данным спецслужб, неонацисты готовили нападения на образовательные учреждения и в сети призывали к насилию.
2021-12-13T10:32+0200
2021-12-13T10:32+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Сто шесть неонацистов-сторонников украинской группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, выявлены в 37 регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.Отмечается, что это крупнейшая операция против сторонников этой экстремистской группировки в России.Следственный комитет инициировал объявление Краснова в международный розыск, расследуется уголовное дело о подготовке убийств. Целью мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".Также сообщается, что в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. Дома у их членов изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом."Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте этого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова из Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.
https://ru.sputnik.md/20210429/Video-FSB-zaderzhany-ukrainskie-neonatsisty-gotovivshie-vzryvy-34569806.html
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в мире, фсб

ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ

10:32 13.12.2021
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала сторонников террористической организации
ФСБ РФ задержала сторонников террористической организации - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© ФСБ РФ
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По данным спецслужб, неонацисты готовили нападения на образовательные учреждения и в сети призывали к насилию.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Сто шесть неонацистов-сторонников украинской группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, выявлены в 37 регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ.

Отмечается, что это крупнейшая операция против сторонников этой экстремистской группировки в России.
"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб", - говорится в релизе.
Следственный комитет инициировал объявление Краснова в международный розыск, расследуется уголовное дело о подготовке убийств.
Целью мероприятий стало пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".

"В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - уточняется в сообщении.

Также сообщается, что в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. Дома у их членов изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом.

"Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте этого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
Как рассказал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова из Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - Sputnik Молдова, 1920, 29.04.2021
Россия
Видео: ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие взрывы
29 апреля, 10:45
В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.
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