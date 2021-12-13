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Голы "Шерифа" могут стать лучшими в групповом этапе Лиги чемпионов
Голы "Шерифа" могут стать лучшими в групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты "Шерифа" сумели забить одни из самых зрелищных голов группового эта Лиги чемпионов.
2021-12-13T19:30+0200
2021-12-13T19:30+0200
2021-12-13T19:30+0200
спорт
молдова
уефа
фк "шериф"
футбол
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Голы футболистов тираспольского "Шерифа" номинированы на звание лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов. Список номинантов опубликовали на официальном сайте УЕФА.В номинацию попал гол Себастьяна Тилля мадридскому "Реалу" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мяч был забит в концовке встречи с 21 метра и вывел тираспольскую команду вперед после того, как "сливочные" сравняли счет, забив пенальти. Второй гол, попавший в номинацию, на счету нападающего Адама Траоре на 16-минуте матча против украинского "Шахтера". Этот гол открыл счет, после чего футболисты "Шерифа" удвоили свое преимущество. Напомним, ранее "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля. Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
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молдова, уефа, фк "шериф", футбол
Голы "Шерифа" могут стать лучшими в групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты "Шерифа" не только добились исторического выхода в плей-офф Лиги Европы, но также сумели забить одни из самых зрелищных голов группового этапа Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik.
Голы футболистов тираспольского "Шерифа" номинированы на звание лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов. Список номинантов опубликовали на официальном сайте УЕФА
.
В номинацию попал гол Себастьяна Тилля мадридскому "Реалу" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мяч был забит в концовке встречи с 21 метра и вывел тираспольскую команду вперед после того, как "сливочные" сравняли счет, забив пенальти.
Второй гол, попавший в номинацию, на счету нападающего Адама Траоре на 16-минуте матча против украинского "Шахтера". Этот гол открыл счет, после чего футболисты "Шерифа" удвоили свое преимущество.
Напомним, ранее "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.
Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.
Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).