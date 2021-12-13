https://ru.sputnik.md/20211213/grazhdane-rossia-moldova-47194137.html

Въезд запрещен: почему девятерых граждан России не впустили в Молдову

Въезд запрещен: почему девятерых граждан России не впустили в Молдову

Политологи, правозащитники из Российской Федерации не смогли въехать на территорию Молдовы: как они это комментируют.

2021-12-13T15:46+0200

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Политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая отметила, что "такая акция не может быть в демократическом государстве"."Это нарушение прав человека, правил въезда", – считает она.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров отметил, что подобная акция "вписывается в логику того курса, который сегодня актуализировался в нынешнем политическом руководстве Молдовы с приходом президента Санду". "Мне кажется, что Санду берет пример или полагает возможным, так сказать, подражать Зеленскому в отношении юго-востока Украины и тоже как бы полагает возможным решить проблему Приднестровья таким военно-политическим давлением, полагая, что коллективный Запад чем-то поможет молдавской администрации", – сказал Егоров.По его мнению, "кроме как деструкции в самом государстве Молдова этот курс ни к чему хорошему не приведет".Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Президиума совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что произошедшее "вписывается в общую недружественную картину по отношению западных стран к Российской Федерации"."Вспомним, что академик Тишков, который был задержан несколько лет назад в аэропорту Таллина, он направлялся читать лекцию в интеллектуальном клубе. Тоже посчитали, что он представляет опасность эстонской государственности. Это постоянные задержания и препятствия российским журналистам, правозащитникам на Украине, в странах Балтии, периодически это проявляется в некоторых государствах Центральной Азии", – сказал Брод.Он обратил внимание на то, что, к сожалению, "такова неприятная тенденция последних лет". "Об этом мы тоже говорим и обращаемся в различные международные инстанции, но, к сожалению, они закрывают глаза на эти постыдные явления", – добавил Брод.Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества отметил, что намерен обратиться в комитет ООН, комиссару по правам человека. "Конечно, не надеюсь на успех... То, что произошло в Международный день прав человека в кишиневском аэропорту, показало, наверное, истинное лицо западной демократии, двойных стандартов", – подчеркнул Брод.Член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев считает, что все "увязывается в одну линию"."Я не думаю, что только власти Молдовы самостоятельно так действуют. Мне кажется, что все это увязывается в одну линию с тем, как зарубежные специализированные центры стараются вмешиваться во внутренние дела", – отметил он.За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.

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Въезд запрещен: почему российских политологов не впустили в Молдову Въезд запрещен: почему российских политологов не впустили в Молдову 2021-12-13T15:46+0200 true PT5M13S

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