Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211213/kishinev-13-dekabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-47183414.html
Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 13 декабря и 14 декабря 2021
2021-12-13T11:10+0200
2021-12-13T11:10+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ad722b204336d8772da01fe41f329ea9.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 13 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Арборилор у ТЦ Shopping MallDova.Автобус будет располагаться на Ботанике на улице Христо Ботева, 8, возле ресторана Roata Vremii.Где будут находиться пункты вакцинации 14 декабряТроллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын у КЦ Kaufand.Автобус будет располагаться также на Чеканах на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латина у сельхозрынка. По решению столичных властей в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру воскресенья в республике применены 1 680 897 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 956 010 человек.
https://ru.sputnik.md/20211212/voz-omikron-delta-47175775.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0a16f8144678f10a941326f824716d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

11:10 13.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 13 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Арборилор у ТЦ Shopping MallDova.
Автобус будет располагаться на Ботанике на улице Христо Ботева, 8, возле ресторана Roata Vremii.

Где будут находиться пункты вакцинации 14 декабря

Троллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын у КЦ Kaufand.
Автобус будет располагаться также на Чеканах на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латина у сельхозрынка.
По решению столичных властей в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Коронавирус
ВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
Вчера, 20:54
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру воскресенья в республике применены 1 680 897 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 956 010 человек.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
12:25Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов
12:02"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная
11:22Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
11:10Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
11:04Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
10:52Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
10:32ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ
10:02Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
09:31Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
09:00Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
08:45Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
08:43Мир за сутки: стихийное бедствие в Кентукки, "Мисс Вселенная" и иероглиф года
08:30Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать
08:00Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
07:30В Молдове в 2021 году урожай сливы вырос, но экспорт – сократился
07:00Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
ВчераКурс валют на понедельник: доллар продолжает расти
ВчераМИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков