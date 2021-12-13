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https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html
Красносельский: мне есть что сказать Майе Санду
Красносельский: мне есть что сказать Майе Санду
Эксклюзивное интервью Sputnik Молдова лидера Приднестровья Вадима Красносельского, победившего на выборах 12 декабря 2021 года.
2021-12-13T16:13+0200
2021-12-13T16:31+0200
политика
в молдове
приднестровье
вадим красносельский
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– Вадим Николаевич, 12 декабря в Приднестровье состоялись очередные выборы главы региона. Как, по вашим ощущениям, они прошли?- Считаю, что выборы прошли открыто, демократично, гласно и свободно. Никаких сколько-нибудь серьезных нарушений ни один наблюдатель не зафиксировал.Что касается самого электорального периода, он также прошел весьма спокойно. И причина этого, видимо, заключается в том, что я как действующий президент работал со своей командой на протяжении всех пяти лет. Таким образом, в предвыборный период я занимался давно привычной для меня работой, без неожиданностей и потрясений.А результатов, думаю, мы добились неплохих. Даже в условиях экономического кризиса и пандемии. Это радует.– Эти выборы были отмечены неприятной историей, связанной с недопущением на территорию Молдовы целой группы российских наблюдателей. Но, полагаю, ни для вас персонально, ни для жителей Приднестровья в этой ситуации уже не было ничего нового?– Да, к сожалению, это хорошо забытое старое. Те формы, которые использовались молдавской властью по недопущению российских общественных деятелей и правозащитников на территорию Молдовы и Приднестровья, мы видели и ранее.Как это повлияло на выборы? Разумеется, никак. Народ Приднестровья свой выбор сделал. А официальный Кишинев в очередной раз показал свое истинное лицо, свое нежелание слышать мнение людей, нежелание говорить с теми, кого эти люди выбирают.И в целом это неуважение к приднестровцам. А значит, очень сложно говорить о каком-то сближении, если молдавские власти априори отказываются уважать выбор жителей региона.Напомню, в периоды парламентских или президентских кампаний в Молдове еще ни разу не было никаких препятствий со стороны официальных структур Приднестровья. Все люди, у кого есть молдавское гражданство, могли совершенно свободно выезжать на территорию РМ и голосовать.– С одной стороны, Приднестровье – субъект переговоров на серьезной международной площадке "5+2". С другой, официальный Кишинев просто отказывается признавать саму возможность какого-либо электорального процесса в Приднестровье. Вы намерены обратить на эту ситуацию внимание международных структур?– Приднестровье в нынешнем его виде существует уже три десятка лет. Как вы справедливо заметили, Приднестровье является полноправным участником формата "5+2", а значит, полноправными участниками являются и официальные лица региона. Получается, что нас признает все мировое сообщество, за исключением Молдовы. Действительно, весьма странная ситуация.– Но ведь такие действия официального Кишинева – это, помимо прочего, некий месседж руководству региона и его жителям. Лично вы какое послание молдавской власти услышали на сей раз?– Месседж, несомненно, отрицательный. Но все же я надеюсь на здравый смысл. На то, что команда, находящаяся ныне у власти в Молдове, просто еще не осознала неизбежность прямых переговоров как залога процесса урегулирования.– Если предположить невероятное – вашу встречу с Маей Санду – вам есть что сказать ей персонально?– Я к Майе Григорьевне отношусь с уважением. Конечно, мне есть что ей сказать. Но, если позволите, я не хотел бы это обсуждать. Когда представится возможность, я все скажу ей лично.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Вадим Красносельский, по предварительным итогам, 79,4% голосов переизбран на свой пост по итогам выборов 12 декабря. Об этом сообщил Центризбирком региона. Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211213/vadim-krasnoselskiy-pereizbran-liderom-pridnestrovya-47188961.html
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в молдове, приднестровье, вадим красносельский

Красносельский: мне есть что сказать Майе Санду

16:13 13.12.2021 (обновлено: 16:31 13.12.2021)
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья /
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Эксклюзивное интервью Sputnik Молдова переизбранного главы Приднестровья Вадима Красносельского - о выборах, переговорах в формате "5+2" и возможной встрече с президентом Молдовы Майей Санду.
– Вадим Николаевич, 12 декабря в Приднестровье состоялись очередные выборы главы региона. Как, по вашим ощущениям, они прошли?
- Считаю, что выборы прошли открыто, демократично, гласно и свободно. Никаких сколько-нибудь серьезных нарушений ни один наблюдатель не зафиксировал.
Что касается самого электорального периода, он также прошел весьма спокойно. И причина этого, видимо, заключается в том, что я как действующий президент работал со своей командой на протяжении всех пяти лет. Таким образом, в предвыборный период я занимался давно привычной для меня работой, без неожиданностей и потрясений.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
© Sputnik / Sorokopud Julia
А результатов, думаю, мы добились неплохих. Даже в условиях экономического кризиса и пандемии. Это радует.
– Эти выборы были отмечены неприятной историей, связанной с недопущением на территорию Молдовы целой группы российских наблюдателей. Но, полагаю, ни для вас персонально, ни для жителей Приднестровья в этой ситуации уже не было ничего нового?
– Да, к сожалению, это хорошо забытое старое. Те формы, которые использовались молдавской властью по недопущению российских общественных деятелей и правозащитников на территорию Молдовы и Приднестровья, мы видели и ранее.
Как это повлияло на выборы? Разумеется, никак. Народ Приднестровья свой выбор сделал. А официальный Кишинев в очередной раз показал свое истинное лицо, свое нежелание слышать мнение людей, нежелание говорить с теми, кого эти люди выбирают.
И в целом это неуважение к приднестровцам. А значит, очень сложно говорить о каком-то сближении, если молдавские власти априори отказываются уважать выбор жителей региона.
Напомню, в периоды парламентских или президентских кампаний в Молдове еще ни разу не было никаких препятствий со стороны официальных структур Приднестровья. Все люди, у кого есть молдавское гражданство, могли совершенно свободно выезжать на территорию РМ и голосовать.
– С одной стороны, Приднестровье – субъект переговоров на серьезной международной площадке "5+2". С другой, официальный Кишинев просто отказывается признавать саму возможность какого-либо электорального процесса в Приднестровье. Вы намерены обратить на эту ситуацию внимание международных структур?
– Приднестровье в нынешнем его виде существует уже три десятка лет. Как вы справедливо заметили, Приднестровье является полноправным участником формата "5+2", а значит, полноправными участниками являются и официальные лица региона. Получается, что нас признает все мировое сообщество, за исключением Молдовы. Действительно, весьма странная ситуация.
– Но ведь такие действия официального Кишинева – это, помимо прочего, некий месседж руководству региона и его жителям. Лично вы какое послание молдавской власти услышали на сей раз?
– Месседж, несомненно, отрицательный. Но все же я надеюсь на здравый смысл. На то, что команда, находящаяся ныне у власти в Молдове, просто еще не осознала неизбежность прямых переговоров как залога процесса урегулирования.
– Если предположить невероятное – вашу встречу с Маей Санду – вам есть что сказать ей персонально?
– Я к Майе Григорьевне отношусь с уважением. Конечно, мне есть что ей сказать. Но, если позволите, я не хотел бы это обсуждать. Когда представится возможность, я все скажу ей лично.
В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Общество
Предварительные итоги: Вадим Красносельский переизбран лидером Приднестровья
12:45
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Вадим Красносельский, по предварительным итогам, 79,4% голосов переизбран на свой пост по итогам выборов 12 декабря. Об этом сообщил Центризбирком региона.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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