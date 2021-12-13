https://ru.sputnik.md/20211213/kurs-valyut-47204540.html
Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх
Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-13T22:00+0200
2021-12-13T22:00+0200
2021-12-13T22:00+0200
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563529_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_89f6ed712bdf43c72eb43b99fe2669b9.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на четыре бана и закрепится на уровне 19,9822 лея.Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,7234 лея.Что касается остальных валют, то 14 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6584 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0374 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211118/finansovaya-blokada-legalizatsiya-kapitalov-tiraspol-kishinev-sporyat-dengakh-46504066.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563529_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_697139741c86253132ea209e62c20b0d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
курс валют
Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на четыре бана и закрепится на уровне 19,9822 лея.
Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,7234 лея.
Что касается остальных валют, то 14 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6584 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0374 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.