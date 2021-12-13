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Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх
Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-13T22:00+0200
2021-12-13T22:00+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на четыре бана и закрепится на уровне 19,9822 лея.Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,7234 лея.Что касается остальных валют, то 14 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6584 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0374 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211118/finansovaya-blokada-legalizatsiya-kapitalov-tiraspol-kishinev-sporyat-dengakh-46504066.html
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Евгений Чебан
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курс валют

Курс валют на вторник: евро и доллар устремились вверх

22:00 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на четыре бана и закрепится на уровне 19,9822 лея.
Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,7234 лея.
Что касается остальных валют, то 14 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6584 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0374 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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