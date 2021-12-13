https://ru.sputnik.md/20211213/mir-za-sutki-stikhiynoe-bedstvie-v-kentukki-miss-vselennaya-i-ieroglif-goda-47179551.html

Мир за сутки: стихийное бедствие в Кентукки, "Мисс Вселенная" и иероглиф года

Мир за сутки: стихийное бедствие в Кентукки, "Мисс Вселенная" и иероглиф года

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2021-12-13T08:43+0200

2021-12-13T08:43+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Стихийное бедствие объявил в штате Кентукки президент США Джо Байден из-за сильных торнадо и бурь, глава государства также распорядился предоставить федеральную помощь, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Федеральная помощь может включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе гранты на временное жилье и выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число погибших в результате смертоносного торнадо в штате составляет более 80 и будет расти.В воскресенье президент России Владимир Путин направил соболезнования Джо Байдену в связи с последствиями торнадо, обрушившегося на несколько штатов в США в Кентукки. Торнадо и ураганы были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, в Кентукки десятки числятся пропавшими без вести.Титул "Мисс Вселенная" достался представительнице ИндииПобедительницей конкурса Miss Universe ("Мисс Вселенная") стала представительница Индии Харнааз Сандху, передает РИА Новости.Корону победительница получила от своей предшественницы Андреа Меса, родом из Мексики. На втором месте - представительница ЮАР. В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.Финальный этап конкурса, празднующего в этом году свое 70-летие, прошел в израильском курортном городе Эйлат.Конкурс проводился в Израиле впервые.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что в проведении конкурса Miss Universe в Израиле все идет по плану, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.Иероглиф "золото" стал символом года в ЯпонииСимволом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, стал иероглиф "золото", у него есть также значение "деньги".Ассоциация объявила об этом в Twitter, пишет РИА Новости.Иероглиф назван символом года благодаря большому числу золотых олимпийских медалей, завоеванных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом японскими атлетами. Косвенно в пользу того, что выбор этого иероглифа был определен Играми, говорит и то, что второе место занял иероглиф со значением "колесо, кольцо, обруч": он входит в японское слово "Олимпиада" вместе с иероглифом "пять", обозначая пять олимпийских колец.В конце года любой желающий может выслать в адрес ассоциации открытку с иероглифом-кандидатом. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года. Значение иероглифа-символа года содержится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. В 2020 символом года стал иероглиф "скученность, теснота", так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать "тесного пространства", "большого скопления людей в одном месте", "близкого (тесного) расстояния при общении".

https://ru.sputnik.md/20211212/putin-soboleznovaniya-bayden-tornado-ssha-47168758.html

https://ru.sputnik.md/20211102/russkoyazychnoe-slovo-goda-46098463.html

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