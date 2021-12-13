Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html
Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
Молдавский 21-летний спортсмен показал лучший результат по Европе среди тяжелоатлетов до 23 лет.
2021-12-13T10:02+0200
2021-12-13T10:20+0200
спорт
молдова
рекорд
тяжелая атлетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/14/34449833_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_d7231e430e60e9dc5dcc0f38d12d8a1d.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма побил европейский рекорд в своей весовой категории и возрасте до 23 лет. Рекорд был побит на чемпионате мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.Всего Робу взял 363 килограмма, что позволило ему подняться на третью строчку в итоговой классификации.Золото завоевал 17-летний представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).
https://ru.sputnik.md/20211212/marin-robu-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-47172774.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/14/34449833_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_646c498c1865f022a0d173bb39224230.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, рекорд, тяжелая атлетика

Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23

10:02 13.12.2021 (обновлено: 10:20 13.12.2021)
© AP Photo / Aaron FavilaТяжелая атлетика
Тяжелая атлетика - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Aaron Favila
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
21-летний молдавский спортсмен показал лучший результат по Европе среди тяжелоатлетов до 23 лет.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма побил европейский рекорд в своей весовой категории и возрасте до 23 лет.
Рекорд был побит на чемпионате мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.
Всего Робу взял 363 килограмма, что позволило ему подняться на третью строчку в итоговой классификации.
Золото завоевал 17-летний представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).
Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.
В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).
Молдавский штангист Марин Робу - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Спорт
Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
Вчера, 18:03
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
12:25Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов
12:02"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная
11:22Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
11:10Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
11:04Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
10:52Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
10:32ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ
10:02Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
09:31Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
09:00Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
08:45Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
08:43Мир за сутки: стихийное бедствие в Кентукки, "Мисс Вселенная" и иероглиф года
08:30Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать
08:00Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
07:30В Молдове в 2021 году урожай сливы вырос, но экспорт – сократился
07:00Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
ВчераКурс валют на понедельник: доллар продолжает расти
ВчераМИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков