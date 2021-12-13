https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html

Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23

Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23

Молдавский 21-летний спортсмен показал лучший результат по Европе среди тяжелоатлетов до 23 лет.

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рекорд

тяжелая атлетика

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма побил европейский рекорд в своей весовой категории и возрасте до 23 лет. Рекорд был побит на чемпионате мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.Всего Робу взял 363 килограмма, что позволило ему подняться на третью строчку в итоговой классификации.Золото завоевал 17-летний представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).

https://ru.sputnik.md/20211212/marin-robu-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-47172774.html

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молдова, рекорд, тяжелая атлетика