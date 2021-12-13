https://ru.sputnik.md/20211213/moldova-urozhay-sliva-eksport-47176988.html

В Молдове в 2021 году урожай сливы вырос, но экспорт – сократился

В Молдове в 2021 году урожай сливы вырос, но экспорт – сократился

По мнению операторов плодового рынка страны, прирост урожая 2021 года сливы в основном поступил на переработку.

2021-12-13T07:30+0200

2021-12-13T07:30+0200

2021-12-13T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Согласно предварительной оценке организаций плодоводов Молдовы, в текущем году урожай сливы в стране составил порядка 105-125 тысяч тонн (в 2020-ом – около 65 тысяч тонн, в 2019-ом – 109, в 2018-ом – 133). Несмотря на почти двукратный рост производства этих фруктов по сравнению с прошлым годом, их экспорт в текущем году вряд ли дотянет до показателя за 2020-го, сообщает портал East-fruit."По состоянию на начало декабря 2021 года из страны было отправлено за рубеж около 52 тысяч тонн сливы нового урожая. При этом, по экспертным оценкам, в холодильниках сельхозпроизводителей и трейдеров осталось менее одной тысячи тонн сливы, которая будет продана на внутреннем рынке. Экспорт сливы урожая 2020 года составил около 56 тысяч тонн", – говорится в сообщении плодоводов Молдовы.По мнению операторов плодового рынка страны, прирост урожая сливы в 2021 году в основном поступил на переработку. По оценке членов Ассоциации производителей плодоовощных консервов Speranța Con, в пасту было переработано порядка 10-12 тысяч тонн сливы – существенно больше, чем в прошлом году. Предприятия по производству сухофруктов, по предварительным подсчетам операторов рынка, закупили промышленной сливы 20-30 тысяч тонн (с неурожайного прошлого года их склады были пусты, а спрос на сухофрукты – велик).Объем реализации сливы на внутреннем рынке определить крайне сложно, но он составляет никак не меньше нескольких десятков тысяч тонн. В нынешнем урожайном году он, скорее всего, возрос – слива была и остается самым доступным, "бюджетным" видом косточковых фруктов.

https://ru.sputnik.md/20210916/moldavskie-fermery-obespokoeny-padeniem-tsen-na-slivu-44778262.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фрукты, слива, в молдове, молдова