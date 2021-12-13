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В Молдове все больше районов выходят из "желтого кода" COVID-опасности
В Молдове все больше районов выходят из "желтого кода" COVID-опасности
В Молдове все больше районов выходят из "желтого кода" COVID-опасности.
2021-12-13T15:12+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь "желтый код" действует лишь в 12 районах, а на прошлой неделе таковых было 16. Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НЧКОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском, Ниспоренском, Окницком, Оргеевском, Резинском, Тараклийском и Унгенском районах. Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе, где данные пока не обновлены.Таким образом, в целом по стране остается "желтый" со средним уровнем заражаемости в 91 случай на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"
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В Молдове все больше районов выходят из "желтого кода" COVID-опасности

15:12 13.12.2021 (обновлено: 15:23 13.12.2021)
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Юлия Липовая
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Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь "желтый код" действует лишь в 12 районах, а на прошлой неделе таковых было 16.
Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НЧКОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском, Ниспоренском, Окницком, Оргеевском, Резинском, Тараклийском и Унгенском районах.
Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.
К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе, где данные пока не обновлены.
Таким образом, в целом по стране остается "желтый" со средним уровнем заражаемости в 91 случай на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.
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11:22

Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"

1.
Образовательные учреждения работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями комиссии.
2.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
3.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности, с соблюдением мер.
4.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена согласно одному из следующих вариантов: а) с участием не более 100 человек в закрытых пространствах или 150 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, или b) с участием не более 300 человек в закрытых пространствах или 350 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID-19.
5.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее двух метров для каждого посетителя/клиента.
6.
Спортивные/фитнес-центры организовывают свою деятельность согласно одному из следующих вариантов: а) с обеспечением площади не менее четырех метров на каждого человека, или b) при максимальной заполненности, если все клиенты предъявят при входе в заведение сертификат COVID-19.
7.
Спортивные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием зрителей до 50 процентов максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, или b) при 75-процентной заполненности, с обязательством всех зрителей предъявить при входе в пространство, где проводится мероприятие, сертификат COVID-19.
8.
В порядке отступления от предыдущего пункта спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
9.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием максимум 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, или b) с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, без ограничения количества участников, с обязательством всех участников предъявить сертификат COVID-19.
10.
Мероприятия проводятся с соблюдением следующих условий: а) при максимальной заполненности, предусмотренной для мероприятий внутри театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19; b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее четырех метров для каждого посетителя/клиента – для мероприятий, проходящих в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19, персоналу, назначенному администратором с этой целью; с) мероприятия на открытом воздухе, такие, как спектакли, концерты, фестивали и т.д., организовываются с максимальным количеством 2500 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19.
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