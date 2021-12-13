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Нападающий Игорь Пикущак: "Шерифу" повезло с жеребьевкой
Нападающий Игорь Пикущак: "Шерифу" повезло с жеребьевкой
Экс-игрок желто-черных и бывший тренер российского "Акрона" Игорь Пикущак оценил соперника тираспольчан в плей-офф Лиги Европы.
2021-12-13T17:21+0200
2021-12-13T17:21+0200
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ТИРАСПОЛЬ, 13 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский футболист Игорь Пикущак прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "Шерифу" достался португальский клуб "Брага".Нападающий прошелся по характеру португальского футбола, назвав его техничным и быстрым. Примейра-лигу Пикущак определил в свой топ-7 чемпионатов Европы."В "Браге" есть достаточно хорошие легионеры – бразильцы и несколько испанцев. Чемпионат Португалии сам по себе достаточно сильный. Однозначно, играть будет непросто, но победить реально. Будем надеяться, что "Шериф" сможет пройти дальше по сетке в 1/8 финала Лиги Европы", – отмечает футболист.Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Шериф" и "Брага" проведут в Тирасполе 17 февраля. Ответный поединок запланирован на 24 февраля в Португалии. Победитель пары получит право выступить в 1/8 европейского турнира.
https://ru.sputnik.md/20211213/fk-sherif-uznal-svoego-sopernika-18-ligi-evropy-47191810.html
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в молдове, молдова, фк "шериф", лига европы, футбол

Нападающий Игорь Пикущак: "Шерифу" повезло с жеребьевкой

17:21 13.12.2021
© Photo : ФК "Акрон"Игорь Пикущак
Игорь Пикущак - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Photo : ФК "Акрон"
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Экс-игрок желто-черных и бывший тренер российского "Акрона" оценил соперника тираспольчан в плей-офф Лиги Европы.
ТИРАСПОЛЬ, 13 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский футболист Игорь Пикущак прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "Шерифу" достался португальский клуб "Брага".

"Шерифу" повезло с жеребьевкой. Если посмотреть на всех потенциальных соперников, которые были, думаю, что "Брагу" вполне можно пройти. Конечно, на этой стадии слабых команд не бывает, но с учетом того, что тираспольчане показали в Лиге чемпионов квалифицированную достойную игру, будет интересное противостояние", – говорит Пикущак.

Нападающий прошелся по характеру португальского футбола, назвав его техничным и быстрым. Примейра-лигу Пикущак определил в свой топ-7 чемпионатов Европы.
"В "Браге" есть достаточно хорошие легионеры – бразильцы и несколько испанцев. Чемпионат Португалии сам по себе достаточно сильный. Однозначно, играть будет непросто, но победить реально. Будем надеяться, что "Шериф" сможет пройти дальше по сетке в 1/8 финала Лиги Европы", – отмечает футболист.
Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Шериф" и "Брага" проведут в Тирасполе 17 февраля. Ответный поединок запланирован на 24 февраля в Португалии. Победитель пары получит право выступить в 1/8 европейского турнира.
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ФК "Шериф" узнал своего соперника в 1/16 Лиги Европы
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