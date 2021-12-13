https://ru.sputnik.md/20211213/omikron-v-britanii-skorost-rasprostraneniya-fenomenalnaya-47182670.html

"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная

"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная

В Британии ученые серьезно обеспокоены темпами распространения нового штамма коронавируса.

2021-12-13T12:02+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. На "омикрон" приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, этот штамм распространяется с феноменальной скоростью, заявил глава минздрава Британии Саджид Джавид, передает РИА Новости."Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид в интервью телеканалу Sky News.Выступая ранее в парламенте страны, Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211212/voz-omikron-delta-47175775.html

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