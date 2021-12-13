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"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная
"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная
В Британии ученые серьезно обеспокоены темпами распространения нового штамма коронавируса.
2021-12-13T12:02+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. На "омикрон" приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, этот штамм распространяется с феноменальной скоростью, заявил глава минздрава Британии Саджид Джавид, передает РИА Новости."Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид в интервью телеканалу Sky News.Выступая ранее в парламенте страны, Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная

12:02 13.12.2021
© AFP 2021 / NEIL HALLМедсестра ухаживает за пациентами в больнице
Медсестра ухаживает за пациентами в больнице - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / NEIL HALL
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В Британии ученые серьезно обеспокоены темпами распространения нового штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. На "омикрон" приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, этот штамм распространяется с феноменальной скоростью, заявил глава минздрава Британии Саджид Джавид, передает РИА Новости.
"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид в интервью телеканалу Sky News.

Выступая ранее в парламенте страны, Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
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