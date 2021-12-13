https://ru.sputnik.md/20211213/pochemu-poluchateley-kompensatsiy-v-moldove-mogut-nakazyvat-47128560.html

Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать

Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать

Депутат объяснил, какие риски таит в себе законопроект, зарегистрированный в парламенте представителями PAS.

2021-12-13T08:30+0200

2021-12-13T08:30+0200

2021-12-13T09:44+0200

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Правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) намерено наделить Государственную социальную инспекцию дополнительными правами, чтобы следить за социально уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи более, чем положено. В противном случае граждан, которые получили компенсации больше на 500 или тысячу леев, будут серьезно штрафовать. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте.С какой целью правящее большинство PAS стремится так внимательно следить за распределением этой помощи, и какие санкции могут ждать ее получателей? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.Вслед за увеличением тарифа на газоснабжение и другие коммунальные услуги граждане страны должны быть готовы к тому, что квартиры в домах новой постройки также подорожают.Те, кто заключил договоры на приобретение жилья в прошлом году, этого роста не почувствуют, а кто собирается купить новую квартиру, должны быть готовы к обновленному ценнику.Какие факторы способствуют подорожанию квартир в новостройках? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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