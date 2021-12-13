Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211213/pochemu-poluchateley-kompensatsiy-v-moldove-mogut-nakazyvat-47128560.html
Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать
Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать
Депутат объяснил, какие риски таит в себе законопроект, зарегистрированный в парламенте представителями PAS.
2021-12-13T08:30+0200
2021-12-13T09:44+0200
радио
квартиры
цены
молдова
пенсии
парламент
штрафы
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47179589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9f6e480dba6b6a9bb92c85606afcf17.jpg
Правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) намерено наделить Государственную социальную инспекцию дополнительными правами, чтобы следить за социально уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи более, чем положено. В противном случае граждан, которые получили компенсации больше на 500 или тысячу леев, будут серьезно штрафовать. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте.С какой целью правящее большинство PAS стремится так внимательно следить за распределением этой помощи, и какие санкции могут ждать ее получателей? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.Вслед за увеличением тарифа на газоснабжение и другие коммунальные услуги граждане страны должны быть готовы к тому, что квартиры в домах новой постройки также подорожают.Те, кто заключил договоры на приобретение жилья в прошлом году, этого роста не почувствуют, а кто собирается купить новую квартиру, должны быть готовы к обновленному ценнику.Какие факторы способствуют подорожанию квартир в новостройках? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0d/47179589_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbf2ed47ea5aa744213c2f3e69350f10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
квартиры, цены, молдова, пенсии, парламент, штрафы, в молдове, видео

Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать

08:30 13.12.2021 (обновлено: 09:44 13.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Депутат объяснил, какие риски для социально незащищенных слоев населения таит в себе законопроект, зарегистрированный в парламенте представителями монобольшинства партии "Действие и солидарность" (PAS).
Правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) намерено наделить Государственную социальную инспекцию дополнительными правами, чтобы следить за социально уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи более, чем положено. В противном случае граждан, которые получили компенсации больше на 500 или тысячу леев, будут серьезно штрафовать. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте.
С какой целью правящее большинство PAS стремится так внимательно следить за распределением этой помощи, и какие санкции могут ждать ее получателей? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.
Вслед за увеличением тарифа на газоснабжение и другие коммунальные услуги граждане страны должны быть готовы к тому, что квартиры в домах новой постройки также подорожают.
Те, кто заключил договоры на приобретение жилья в прошлом году, этого роста не почувствуют, а кто собирается купить новую квартиру, должны быть готовы к обновленному ценнику.
Какие факторы способствуют подорожанию квартир в новостройках? Ответ в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт по недвижимости Илья Сопивник.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
12:25Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов
12:02"Омикрон" в Британии: скорость распространения - феноменальная
11:22Чебан: "Спутник V" - самая востребованная вакцина в Молдове
11:10Где в Кишиневе 13 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
11:04Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
10:52Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
10:32ФСБ выявила 106 неонацистов украинской группировки, готовившей теракты в РФ
10:02Молдавский штангист побил европейский рекорд U-23
09:31Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
09:00Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
08:45Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
08:43Мир за сутки: стихийное бедствие в Кентукки, "Мисс Вселенная" и иероглиф года
08:30Почему получателей компенсаций в Молдове могут наказывать
08:00Фельдман: смерть и дискриминация в Молдове
07:30В Молдове в 2021 году урожай сливы вырос, но экспорт – сократился
07:00Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
ВчераКурс валют на понедельник: доллар продолжает расти
ВчераМИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков