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Погодные рекорды Молдовы 13 декабря

Погодные рекорды Молдовы 13 декабря

Какой была температура 13 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 13 декабря 1899 года столбик термометра упал до отметки в –15,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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