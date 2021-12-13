https://ru.sputnik.md/20211213/pogodnye-rekordy-47176729.html
Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
Какой была температура 13 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-13T00:01+0200
2021-12-13T00:01+0200
2021-12-13T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 13 декабря 1899 года столбик термометра упал до отметки в –15,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 13 декабря 1899 года столбик термометра упал до отметки в –15,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 29,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.