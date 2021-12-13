https://ru.sputnik.md/20211213/prognoz-pogody-47176359.html

Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов

Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди

2021-12-13T07:00+0200

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прогно погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснениями, ночью и днем местами дожди, а также туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 декабря: днем – от +6 до +8, ночью – от +4 до +6 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 14 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.Праздники и народные приметыАндреев день — один из самых почитаемых православных праздников, который отмечают 13 декабря (30 ноября по старому стилю) – в этот день верующие чтут память святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра.Первозванным святого Андрея называют потому, что он был первым из учеников и апостолов Христа. А когда апостолы распространяли христианство по миру, святому Андрею выпали как раз пространства, на которых расположена нынешняя Восточная Европа, где находится и Молдова.За Андреевым днем идут Новый год и Рождество. Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду.В церковной традиции апостол Андрей — покровитель мореходов. Ему молятся о защите тех, кто уходит в плавание, а иногда и всех, кто далеко от дома, путешествует или разлучен с родными.А девушки молятся Андрею Первозванному об удачном замужестве.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогно погоды, погода, народные приметы