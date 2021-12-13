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Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов
Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди
2021-12-13T07:00+0200
2021-12-13T07:00+0200
прогно погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснениями, ночью и днем местами дожди, а также туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 декабря: днем – от +6 до +8, ночью – от +4 до +6 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 14 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.Праздники и народные приметыАндреев день — один из самых почитаемых православных праздников, который отмечают 13 декабря (30 ноября по старому стилю) – в этот день верующие чтут память святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра.Первозванным святого Андрея называют потому, что он был первым из учеников и апостолов Христа. А когда апостолы распространяли христианство по миру, святому Андрею выпали как раз пространства, на которых расположена нынешняя Восточная Европа, где находится и Молдова.За Андреевым днем идут Новый год и Рождество. Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду.В церковной традиции апостол Андрей — покровитель мореходов. Ему молятся о защите тех, кто уходит в плавание, а иногда и всех, кто далеко от дома, путешествует или разлучен с родными.А девушки молятся Андрею Первозванному об удачном замужестве.
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Евгений Чебан
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прогно погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: когда ждать первых снегопадов

07:00 13.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEШторм "Арвен" ударил по Великобритании
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Облачно с прояснениями, ночью и днем местами дожди, а также туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 декабря: днем – от +6 до +8, ночью – от +4 до +6 градусов.
В последующие дни в стране похолодает, с 14 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.

Праздники и народные приметы

Андреев день — один из самых почитаемых православных праздников, который отмечают 13 декабря (30 ноября по старому стилю) – в этот день верующие чтут память святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра.
Первозванным святого Андрея называют потому, что он был первым из учеников и апостолов Христа. А когда апостолы распространяли христианство по миру, святому Андрею выпали как раз пространства, на которых расположена нынешняя Восточная Европа, где находится и Молдова.
За Андреевым днем идут Новый год и Рождество. Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
В церковной традиции апостол Андрей — покровитель мореходов. Ему молятся о защите тех, кто уходит в плавание, а иногда и всех, кто далеко от дома, путешествует или разлучен с родными.
А девушки молятся Андрею Первозванному об удачном замужестве.
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