https://ru.sputnik.md/20211213/prokuratura-nats-oprovergli-peregovory-zaderzhannogo-chlenom-vsm-47184267.html

Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ

Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ

Информация о переговорах кандидата на должность судьи с членом ВСМ официально опровергнута.

2021-12-13T10:52+0200

2021-12-13T10:52+0200

2021-12-13T11:21+0200

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

антикоррупционная прокуратура

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) выступили с уточнениями по поводу задержания кандидата на должность судьи. По данным следствия, 3 декабря Антикоррупционная прокуратура и сотрудники НАЦ задержали четырех человек по уголовному делу о коррупционных деяниях, совершенных Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком. В пресс-релизе НАЦ говорилось, что подозреваемые якобы управляли коррупционной схемой, с помощью которой они систематически требовали и получали деньги от предпринимателей, чтобы не ограничивать их коммерческую деятельность.Согласно данным в прессе, эта информация содержалась в переговорах, перехваченных НАЦ и прокурорами во время расследования.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, чтобы прекратить спекуляции на данную тему, оба вышеуказанных ведомства опровергают информацию о предполагаемых переговорах между задержанным и членом ВСМ, появившуюся в публичном пространстве. В прокуратуре подчеркнули, что "эти утверждения не соответствуют действительности и не были выявлены в ходе специальных следственных мероприятий или уголовного преследования".

https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, антикоррупционная прокуратура