https://ru.sputnik.md/20211213/prokuratura-nats-oprovergli-peregovory-zaderzhannogo-chlenom-vsm-47184267.html
Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
Информация о переговорах кандидата на должность судьи с членом ВСМ официально опровергнута.
2021-12-13T10:52+0200
2021-12-13T10:52+0200
2021-12-13T11:21+0200
общество
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молдова
национальный антикоррупционный центр
антикоррупционная прокуратура
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) выступили с уточнениями по поводу задержания кандидата на должность судьи. По данным следствия, 3 декабря Антикоррупционная прокуратура и сотрудники НАЦ задержали четырех человек по уголовному делу о коррупционных деяниях, совершенных Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком. В пресс-релизе НАЦ говорилось, что подозреваемые якобы управляли коррупционной схемой, с помощью которой они систематически требовали и получали деньги от предпринимателей, чтобы не ограничивать их коммерческую деятельность.Согласно данным в прессе, эта информация содержалась в переговорах, перехваченных НАЦ и прокурорами во время расследования.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, чтобы прекратить спекуляции на данную тему, оба вышеуказанных ведомства опровергают информацию о предполагаемых переговорах между задержанным и членом ВСМ, появившуюся в публичном пространстве. В прокуратуре подчеркнули, что "эти утверждения не соответствуют действительности и не были выявлены в ходе специальных следственных мероприятий или уголовного преследования".
https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, антикоррупционная прокуратура
Прокуратура и НАЦ опровергли информацию о переговорах задержанного с членом ВСМ
10:52 13.12.2021 (обновлено: 11:21 13.12.2021)
В прессе появилась информация, что один из задержанных по делу о коррупции якобы должен был занять должность судьи и вел переговоры с членом ВСМ. Эта информация официально опровергнута.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) выступили с уточнениями по поводу задержания кандидата на должность судьи.
По данным следствия, 3 декабря Антикоррупционная прокуратура и сотрудники НАЦ задержали четырех человек по уголовному делу о коррупционных деяниях, совершенных Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком.
В пресс-релизе НАЦ говорилось, что подозреваемые якобы управляли коррупционной схемой, с помощью которой они систематически требовали и получали деньги от предпринимателей, чтобы не ограничивать их коммерческую деятельность.
"Впоследствии в публичном пространстве появилась информация о том, что среди задержанных был кандидат на должность судьи, а некоторые СМИ "со ссылкой на достоверные источники" заявили, что этот человек якобы получил должность судьи, подкупив лиц из Высшего совета магистратуры (ВСМ)", - говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.
Согласно данным в прессе, эта информация содержалась в переговорах, перехваченных НАЦ и прокурорами во время расследования.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, чтобы прекратить спекуляции на данную тему, оба вышеуказанных ведомства опровергают информацию о предполагаемых переговорах между задержанным и членом ВСМ, появившуюся в публичном пространстве.
В прокуратуре подчеркнули, что "эти утверждения не соответствуют действительности и не были выявлены в ходе специальных следственных мероприятий или уголовного преследования".