https://ru.sputnik.md/20211213/putin-si-tszinpin-planiruyut-15-dekabrya--provesti-vstrechu-onlayn-47191482.html

Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу онлайн

Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу онлайн

Одной из главных тем переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества.

2021-12-13T15:45+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, планирует провести встречу в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.Как сообщается, темой переговоров Путина и Си Цзиньпина, которые пройдут 15 декабря по видеосвязи, станет развитие сотрудничества в будущем, рассказали в пресс-службе Кремля.Лидеры России и Китая обсудят актуальные глобальные и региональные вопросы.В МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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