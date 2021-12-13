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Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу онлайн
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики
© Sputnik / Сергей Ильин/
Одной из главных тем переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, планирует провести встречу в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции", - говорится в распространенном заявлении дипломата.
Как сообщается, темой переговоров Путина и Си Цзиньпина, которые пройдут 15 декабря по видеосвязи, станет развитие сотрудничества в будущем, рассказали в пресс-службе Кремля.
"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", — говорится в сообщении.
Лидеры России и Китая обсудят актуальные глобальные и региональные вопросы.
В МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".
Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.