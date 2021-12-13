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Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов
Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов
Власти продолжают расследование: проведено совещание с участием представителей правительства.
2021-12-13T12:25+0200
2021-12-13T12:27+0200
общество
в молдове
молдова
"железная дорога молдовы"
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. К расследованию дела о хищениях и злоупотреблениях на предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) привлекут специалистов в области финансов, сообщили в понедельник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Как отметили в ведомстве, к такому решению пришли по итогам совместного заседания с представителями правительства в рамках Контрольной службы премьер-министра. Ущерб, нанесенный госпредприятию, составляет около 250 миллионов леев, как указывает предварительная оценка. При этом директор ЖДМ Олег Тофилат ранее заявлял, что эта сумма может превышать 1,2 миллиарда леев.Ситуация на "Железной дороге Молдовы"На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ. Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20210428/udastsya-li-parlamentu-i-prezidentu-spasti-zheleznuyu-dorogu-moldovy-34563385.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, "железная дорога молдовы"

Расследование хищений в ЖДМ: власти привлекут финансовых специалистов

12:25 13.12.2021 (обновлено: 12:27 13.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausCalea ferata Chisinau
Calea ferata Chisinau - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Власти продолжают расследование хищений на "Железной дороге Молдовы": проведено совещание с участием представителей правительства.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. К расследованию дела о хищениях и злоупотреблениях на предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) привлекут специалистов в области финансов, сообщили в понедельник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Как отметили в ведомстве, к такому решению пришли по итогам совместного заседания с представителями правительства в рамках Контрольной службы премьер-министра.
"В результате для выяснения причин и условий совершения преступлений было решено привлечь специалистов из финансовых госструктур, в том числе из финансовой инспекции и Государственной налоговой службы", - отметили в прокуратуре.
Ущерб, нанесенный госпредприятию, составляет около 250 миллионов леев, как указывает предварительная оценка.
При этом директор ЖДМ Олег Тофилат ранее заявлял, что эта сумма может превышать 1,2 миллиарда леев.
Calea ferată Română - Sputnik Молдова, 1920, 28.04.2021
Экономика
Удастся ли парламенту и президенту спасти "Железную дорогу Молдовы"
28 апреля, 21:30

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.
Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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