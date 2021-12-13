https://ru.sputnik.md/20211213/renessans-bessarabskoy-simvoliki-na-ukraine-47187940.html

Ренессанс бессарабской символики на Украине

Ренессанс бессарабской символики на Украине

Что общего у бокса, политики и геральдики - в материале Игоря Иваненко.

2021-12-13T14:45+0200

2021-12-13T14:45+0200

2021-12-13T14:45+0200

общество

в мире

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В минувшие выходные на Украине разразился спортивно-политический скандал. Известный боксер, уроженец города Белгород-Днестровского Василий Ломаченко одержал победу в престижном бою на звание интерконтинентального чемпиона WBA (в Нью-Йорке). Бой был очень напряженным, занял 12 раундов, но спортивный аспект мероприятия отошел на второй план. Дело в том, что на церемонии объявления и чествования победителя Ломаченко обернулся не государственным флагом Украины (как делал это раньше), а родного Белгород-Днестровского.Ультрапатриотическая общественность "Незалежной" поспешила обвинить спортсмена в неуважении к государственной символике. При этом сторонники Ломаченко оправдывают его тем, что прошедшее соревнование имело статус коммерческого, боксер участвовал в нем исключительно как частное лицо, а, значит, мог использовать любую не запрещенную международным правом символику (хоть свой фамильный герб).Вездесущие журналисты быстро установили, что знаменитый уроженец Белгород-Днестровского не впервые демонстрирует трепетное отношение к символике своей малой родины. Уже на протяжении нескольких лет Ломаченко взял за правило по приезде на тренировочные сборы в США поднимать перед своим жилищем флаг Белгород-Днестровского. Примечательно, что родной город он предпочитает называть на дореволюционный манер Аккерманом.Актуальность этой истории для Молдовы состоит в том, что современный флаг Белгород-Днестровского выполнен в рамках геральдической традиции Бессарабской области Российской империи.Напомним, что именно при создании данного административного образования (в 1812 г.) Днестровско-Пруто-Дунайский регион после длительного разделения между османскими райями, татарскими ордами и молдавскими цинутами объединился воедино. В апреле 1826 года российский император Николай I утвердил герб Бессарабской области, а также гербы входивших в ее состав Аккерманского, Бендерского, Оргеевского, Измаильского, Ясского (Бельцкого) и Хотинского уездов. Примечательно, что гербовые щиты символов Бессарабии и большинства уездов выполнялись в единой цветовой гамме: червленый (красный) верх и золотой низ.Региональный флаг тогда не утверждался, но по преобладавшим цветам на областном гербе можно легко прийти к выводу, что эту роль по умолчанию выполняло красно-желтое полотнище.На протяжении дальнейших двухсот лет эти символы подверглись существенной трансформации: в 1878 году император Александр II утвердил новый герб Бессарабской губернии, затем были гербы и флаги времен румынской оккупации, советского владычества.После крушения советской системы различные бессарабские города выбрали разные варианты своей геральдики. Муниципий Кишинев, к примеру, стал использовать герб, который был принят в 1930 году при румынской администрации.Белгород-Днестровский же пошел по пути возрождения символики Аккерманского уезда времен Бессарабской области - губернии.Центральным элементом современного герба днестровского города, как и 200 лет назад, является изображение на красном поле золотой виноградной лозы. Как сказано в описании, это символизирует "особенность географического расположения и природно-климатических условий города, способствующих выращиванию винограда".Такая цветовая гамма герба определила облик городского флага - биколора: красного и золотого (желтого) цветов. В центре полотнища, на желтой полосе изображены три грозди винограда. Желтая полоса символизирует реку Днестр, в рукаве которой расположен город. Красный цвет "обозначает мужество, силу, смелость и великодушие, соединенное с любовью".Украина, как известно, переживает сегодня процесс децентрализации. Объединенные территориальные общины и укрупненные муниципальные районы получают все более широкие полномочия. Это значит, что Белгород-Днестровский, Измаильский и Болградский регионы Южной Бессарабии будут все активнее использовать свою символику. Инцидент с Ломаченко в этом плане является лишь "первой ласточкой".Между тем городские гербы других крупных городов юга Бессарабии не менее патриотичны с точки зрения региональной истории, чем в Белгород-Днестровском.Еще более "говорящим" является герб Измаила, в верхней красной части которого помещена сабля, "лезвие которой обращено книзу в память победы русских войск над турецкой армией", - так сказано в официальном его описании.В таком почтении к региональным символам, берущем свое начало в Бессарабской области, нет ничего удивительного. Ведь они связаны с, вероятно, самым плодотворным периодом истории Большой Бессарабии, когда в прошлое ушли внутренние границы и войны на территории региона, быстро росло население, формировалась промышленность, бурно развивались города.Повышение статуса административных центров Южной Бессарабии создает возможность для социально-культурного и экономического сближения с ними Республики Молдова. Кишинев мог бы стать естественным центром притяжения для Белгород-Днестровского, Измаила и Болграда, но для этого очень важен общий язык коммуникации. А пока сторонникам сближения частей разделенной Бессарабии остается "болеть" за Василия Ломаченко, поскольку его победы одерживаются под цветами исторического флага нашего общего региона.

https://ru.sputnik.md/20191222/oshibka-kantemira-ili-zagadka-moldavskogo-gerba-28616972.html

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Игорь Иваненко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

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