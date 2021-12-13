https://ru.sputnik.md/20211213/rossia-qr-kod-transport-47202512.html

В России не будут вводить обязательные QR-коды на транспорте

В России не будут вводить обязательные QR-коды на транспорте

Госдума приняла решение не рассматривать законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

2021-12-13T19:57+0200

2021-12-13T19:57+0200

2021-12-13T19:57+0200

коронавирус

транспорт

россия

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Совет российской Госдумы принял решение не рассматривать законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Причиной этому послужили результаты диалога Госдумы с кабмином и мнениями из регионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.Председатель Госдумы также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин отметил, что опрометчивые решения, которые могут ограничить права граждан и создать дополнительные проблемы для людей, недопустимы.Российское правительство ранее внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Согласно инициативе, в России пассажиры железнодорожного и авиатранспорта на междугородных и международных рейсах должны предъявлять либо QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.До обсуждения законопроекта в Госдуме регионы РФ должны были представить свои отзывы о нем, после чего комитет Госдумы по здравоохранению должен был приступить к его рассмотрению и подготовке к первому чтению.

https://ru.sputnik.md/20211115/rossia-qr-kod-obschestvennye-mesta-obyazatelnye-46432601.html

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транспорт, россия