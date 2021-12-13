https://ru.sputnik.md/20211213/rossiyskiy-politolog-moldavskie-vlasty-47201752.html
Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей
Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей
Не пустив в страну наблюдателей, молдавская власть выставила себя в весьма неприглядном свете, считают эксперты из России.
2021-12-13T20:25+0200
2021-12-13T20:25+0200
2021-12-13T20:25+0200
политика
в молдове
приднестровье
наблюдатели
выборы
выдворение
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В понедельник Международное информационное агентство "Россия сегодня" организовало пресс-конференцию, поводом для которой стали события в аэропорту Кишинева в минувшую пятницу.Российские политологи, правозащитники, общественные деятели были задержаны на паспортном контроле и отправлены назад в Россию.Член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Журавлев первым испытал на себе "гостеприимство" молдавских властей."На мне "обкатали" процедуру отказа во въезде в Молдову всем нашим коллегам. Я предъявил на паспортном контроле от законно существующей в Молдове организации, бронь в одной из гостиниц Кишинева. Объяснил, что визит мой осуществляется исключительно в рамках общественных, гуманитарных связей между двумя странами", – рассказал Журавлев.По его словам, никаких объяснений от представителей молдавских властей он не получил.Другой член Общественной палаты РФ, Павел Пожигайло, отметил, что выдворение из Молдовы оставило у него двоякое впечатление."С одной стороны, все это было довольно "мультяшно". Молдавским пограничникам самим было явно неудобно от того, что они не могли внятно объяснить, по какой причине меня не пускают. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что официальным властям республики на все это была дана четкая команда извне, что Молдова сегодня не является субъектом международных отношений", – отметил он.Пожигайло уверен, что подобные действия официального Кишинева лишь отталкивают приднестровцев."Когда муж пытается вернуть жену, он ведь не бьет ее палкой, не выгоняет из дома. И если власти Молдовы действительно хотят, чтобы Приднестровье вновь стало полноценной частью республики, то должны помогать, поддерживать, какую-то любовь проявлять. А они заставляют и россиян, и приднестровцев чувствовать себя униженными. Конечно, что все это только отдаляет приднестровцев от Молдовы", – считает Пожигайло.У политолога, президента Фонда исторической перспективы Наталии Нарочницкой все произошедшее в кишиневском аэропорту вызвало ассоциации с самым мрачным историческим периодом в СССР."Мне было даже как-то стыдно за молдавские структуры, совершившие столь грубый и неприглядный поступок. С другой стороны пограничного контроля появился явно специально приехавший представитель спецслужб Молдовы, который, не глядя мне в глаза, потребовал: Наталья Алексеевна, подойдите. Нас, несомненно, ждали", – сообщила Нарочницкая.По ее словам, человек из спецслужб "ехидно улыбался и отказался представиться"."Этот мужчина сказал мне: "Мы не верим ни одному вашему слову, знаем, зачем вы приехали, мы вас не пускаем". Я все пыталась выяснить, чем же так напугала молдавское государство? В ответ – молчание. Мне это напомнило конец 30 годов в СССР, когда "особисты" могли делать все что угодно, никому ничего не объясняя", – рассказала политолог.Член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации "НОМ" Александр Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напомнил, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказ в прохождении на территорию Молдовы.И вот, ситуация повторилась."Думаю, что недружественные действия Молдовы, заранее прозвучавшие заявления о непризнании выборов, циничные действия в отношении международных наблюдателей, только сплотили жителей Приднестровья. И, судя по социальным сетям, интервью на телеканалах, люди выражали недоумение, возмущение поступком молдавских властей" – заявил Брод.С его точки зрения, после случившего многое еще раз убедились "в правоте выбора приднестровского народа"."Хотя, как мы видим, Приднестровье готово к диалогу. Я знаю, что руководство республики регулярно выходит с предложениями о взаимодействии на уровне Молдовы, европейских площадок. Но сталкивается с непроницаемой стеной", – заявил российский правозащитник.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров резюмировал:По мнению Егорова, молдавский президент полагает возможным давление на Приднестровье, "видимо, ожидая, что консолидированный Запад ей в этом поможет".С точки зрения эксперта, ничем хорошим для Молдовы такой подход не обернется.
https://ru.sputnik.md/20211213/grazhdane-rossia-moldova-47194137.html
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Дмитрий Терехов
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, приднестровье, наблюдатели, выборы, выдворение
Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей
Не пустив в страну наблюдателей и правозащитников, молдавская власть выставила себя в весьма неприглядном свете, считают эксперты из России.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В понедельник Международное информационное агентство "Россия сегодня" организовало пресс-конференцию, поводом для которой стали события в аэропорту Кишинева в минувшую пятницу.
Российские политологи, правозащитники, общественные деятели были задержаны на паспортном контроле и отправлены назад в Россию.
Член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Журавлев первым испытал на себе "гостеприимство" молдавских властей.
"На мне "обкатали" процедуру отказа во въезде в Молдову всем нашим коллегам. Я предъявил на паспортном контроле от законно существующей в Молдове организации, бронь в одной из гостиниц Кишинева. Объяснил, что визит мой осуществляется исключительно в рамках общественных, гуманитарных связей между двумя странами", – рассказал Журавлев.
По его словам, никаких объяснений от представителей молдавских властей он не получил.
"То есть можно абсолютно уверенно констатировать факт полной юридической несостоятельности отказа нам во въезде. Это юридически совершенно некорректно, несостоятельно, необоснованно. Сотрудники молдавских специальных служб также полностью проигнорировали присутствие в тот момент представителей посольства Российской Федерации", – заявил член Общественной палаты.
Другой член Общественной палаты РФ, Павел Пожигайло, отметил, что выдворение из Молдовы оставило у него двоякое впечатление.
"С одной стороны, все это было довольно "мультяшно". Молдавским пограничникам самим было явно неудобно от того, что они не могли внятно объяснить, по какой причине меня не пускают. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что официальным властям республики на все это была дана четкая команда извне, что Молдова сегодня не является субъектом международных отношений", – отметил он.
Пожигайло уверен, что подобные действия официального Кишинева лишь отталкивают приднестровцев.
"Когда муж пытается вернуть жену, он ведь не бьет ее палкой, не выгоняет из дома. И если власти Молдовы действительно хотят, чтобы Приднестровье вновь стало полноценной частью республики, то должны помогать, поддерживать, какую-то любовь проявлять. А они заставляют и россиян, и приднестровцев чувствовать себя униженными. Конечно, что все это только отдаляет приднестровцев от Молдовы", – считает Пожигайло.
У политолога, президента Фонда исторической перспективы Наталии Нарочницкой все произошедшее в кишиневском аэропорту вызвало ассоциации с самым мрачным историческим периодом в СССР.
"Мне было даже как-то стыдно за молдавские структуры, совершившие столь грубый и неприглядный поступок. С другой стороны пограничного контроля появился явно специально приехавший представитель спецслужб Молдовы, который, не глядя мне в глаза, потребовал: Наталья Алексеевна, подойдите. Нас, несомненно, ждали", – сообщила Нарочницкая.
По ее словам, человек из спецслужб "ехидно улыбался и отказался представиться".
"Этот мужчина сказал мне: "Мы не верим ни одному вашему слову, знаем, зачем вы приехали, мы вас не пускаем". Я все пыталась выяснить, чем же так напугала молдавское государство? В ответ – молчание. Мне это напомнило конец 30 годов в СССР, когда "особисты" могли делать все что угодно, никому ничего не объясняя", – рассказала политолог.
Член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации "НОМ" Александр Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напомнил, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказ в прохождении на территорию Молдовы.
И вот, ситуация повторилась.
"Думаю, что недружественные действия Молдовы, заранее прозвучавшие заявления о непризнании выборов, циничные действия в отношении международных наблюдателей, только сплотили жителей Приднестровья. И, судя по социальным сетям, интервью на телеканалах, люди выражали недоумение, возмущение поступком молдавских властей" – заявил Брод.
С его точки зрения, после случившего многое еще раз убедились "в правоте выбора приднестровского народа".
"Хотя, как мы видим, Приднестровье готово к диалогу. Я знаю, что руководство республики регулярно выходит с предложениями о взаимодействии на уровне Молдовы, европейских площадок. Но сталкивается с непроницаемой стеной", – заявил российский правозащитник.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров резюмировал:
"Эта акция вписывается в логику того курса, который актуализировался в нынешнем политическом руководстве Молдовы с приходом президента Санду".
По мнению Егорова, молдавский президент полагает возможным давление на Приднестровье, "видимо, ожидая, что консолидированный Запад ей в этом поможет".
С точки зрения эксперта, ничем хорошим для Молдовы такой подход не обернется.