https://ru.sputnik.md/20211213/rossiyskiy-politolog-moldavskie-vlasty-47201752.html

Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей

Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей

Не пустив в страну наблюдателей, молдавская власть выставила себя в весьма неприглядном свете, считают эксперты из России.

2021-12-13T20:25+0200

2021-12-13T20:25+0200

2021-12-13T20:25+0200

политика

в молдове

приднестровье

наблюдатели

выборы

выдворение

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В понедельник Международное информационное агентство "Россия сегодня" организовало пресс-конференцию, поводом для которой стали события в аэропорту Кишинева в минувшую пятницу.Российские политологи, правозащитники, общественные деятели были задержаны на паспортном контроле и отправлены назад в Россию.Член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Журавлев первым испытал на себе "гостеприимство" молдавских властей."На мне "обкатали" процедуру отказа во въезде в Молдову всем нашим коллегам. Я предъявил на паспортном контроле от законно существующей в Молдове организации, бронь в одной из гостиниц Кишинева. Объяснил, что визит мой осуществляется исключительно в рамках общественных, гуманитарных связей между двумя странами", – рассказал Журавлев.По его словам, никаких объяснений от представителей молдавских властей он не получил.Другой член Общественной палаты РФ, Павел Пожигайло, отметил, что выдворение из Молдовы оставило у него двоякое впечатление."С одной стороны, все это было довольно "мультяшно". Молдавским пограничникам самим было явно неудобно от того, что они не могли внятно объяснить, по какой причине меня не пускают. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что официальным властям республики на все это была дана четкая команда извне, что Молдова сегодня не является субъектом международных отношений", – отметил он.Пожигайло уверен, что подобные действия официального Кишинева лишь отталкивают приднестровцев."Когда муж пытается вернуть жену, он ведь не бьет ее палкой, не выгоняет из дома. И если власти Молдовы действительно хотят, чтобы Приднестровье вновь стало полноценной частью республики, то должны помогать, поддерживать, какую-то любовь проявлять. А они заставляют и россиян, и приднестровцев чувствовать себя униженными. Конечно, что все это только отдаляет приднестровцев от Молдовы", – считает Пожигайло.У политолога, президента Фонда исторической перспективы Наталии Нарочницкой все произошедшее в кишиневском аэропорту вызвало ассоциации с самым мрачным историческим периодом в СССР."Мне было даже как-то стыдно за молдавские структуры, совершившие столь грубый и неприглядный поступок. С другой стороны пограничного контроля появился явно специально приехавший представитель спецслужб Молдовы, который, не глядя мне в глаза, потребовал: Наталья Алексеевна, подойдите. Нас, несомненно, ждали", – сообщила Нарочницкая.По ее словам, человек из спецслужб "ехидно улыбался и отказался представиться"."Этот мужчина сказал мне: "Мы не верим ни одному вашему слову, знаем, зачем вы приехали, мы вас не пускаем". Я все пыталась выяснить, чем же так напугала молдавское государство? В ответ – молчание. Мне это напомнило конец 30 годов в СССР, когда "особисты" могли делать все что угодно, никому ничего не объясняя", – рассказала политолог.Член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Ассоциации "НОМ" Александр Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напомнил, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказ в прохождении на территорию Молдовы.И вот, ситуация повторилась."Думаю, что недружественные действия Молдовы, заранее прозвучавшие заявления о непризнании выборов, циничные действия в отношении международных наблюдателей, только сплотили жителей Приднестровья. И, судя по социальным сетям, интервью на телеканалах, люди выражали недоумение, возмущение поступком молдавских властей" – заявил Брод.С его точки зрения, после случившего многое еще раз убедились "в правоте выбора приднестровского народа"."Хотя, как мы видим, Приднестровье готово к диалогу. Я знаю, что руководство республики регулярно выходит с предложениями о взаимодействии на уровне Молдовы, европейских площадок. Но сталкивается с непроницаемой стеной", – заявил российский правозащитник.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров резюмировал:По мнению Егорова, молдавский президент полагает возможным давление на Приднестровье, "видимо, ожидая, что консолидированный Запад ей в этом поможет".С точки зрения эксперта, ничем хорошим для Молдовы такой подход не обернется.

https://ru.sputnik.md/20211213/grazhdane-rossia-moldova-47194137.html

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в молдове, приднестровье, наблюдатели, выборы, выдворение