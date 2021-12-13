https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html

Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Санду пробудет в Брюсселе два дня, где проведет множество встреч.

2021-12-13T13:53+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправляется в Брюссель на шестой саммит Восточного партнерства, который пройдет 14-15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. В ходе визита у молдавского президента запланировано несколько встреч с главами государств и правительств стран Восточного партнерства и Европейского союза. Санду выступит с речью 14 декабря на Конференции региональных и местных органов власти (CORLEAP).На следующий день, 15 декабря, Санду примет участие в самом саммите Восточного партнерства, где также выступит перед присутствующими. В делегацию Молдовы вошли генеральный секретарь аппарата президента Кристина Герасимов, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, посол миссии Молдовы при ЕС Даниела Морарь.

https://ru.sputnik.md/20211207/sandu-nagradila-ordenom-pocheta-chinovnika-evrokomissii-47038197.html

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