https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html
Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Санду пробудет в Брюсселе два дня, где проведет множество встреч.
2021-12-13T13:53+0200
2021-12-13T13:53+0200
2021-12-13T13:53+0200
политика
в молдове
брюссель
молдова
восточное партнерство
саммит
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправляется в Брюссель на шестой саммит Восточного партнерства, который пройдет 14-15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. В ходе визита у молдавского президента запланировано несколько встреч с главами государств и правительств стран Восточного партнерства и Европейского союза. Санду выступит с речью 14 декабря на Конференции региональных и местных органов власти (CORLEAP).На следующий день, 15 декабря, Санду примет участие в самом саммите Восточного партнерства, где также выступит перед присутствующими. В делегацию Молдовы вошли генеральный секретарь аппарата президента Кристина Герасимов, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, посол миссии Молдовы при ЕС Даниела Морарь.
https://ru.sputnik.md/20211207/sandu-nagradila-ordenom-pocheta-chinovnika-evrokomissii-47038197.html
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Юлия Липовая
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в молдове, брюссель, молдова, восточное партнерство, саммит, майя санду
Президент Молдовы отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Санду пробудет в Брюсселе два дня и проведет несколько встреч.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправляется в Брюссель на шестой саммит Восточного партнерства, который пройдет 14-15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
В ходе визита у молдавского президента запланировано несколько встреч с главами государств и правительств стран Восточного партнерства и Европейского союза.
Санду выступит с речью 14 декабря на Конференции региональных и местных органов власти (CORLEAP).
На следующий день, 15 декабря, Санду примет участие в самом саммите Восточного партнерства, где также выступит перед присутствующими.
В делегацию Молдовы вошли генеральный секретарь аппарата президента Кристина Герасимов, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, посол миссии Молдовы при ЕС Даниела Морарь.