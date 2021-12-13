https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-sozdala-konsultativnyy-sovet-po-voprosam-energetiki-47193625.html

Санду создала консультативный совет по вопросам энергетики

Санду создала консультативный совет по вопросам энергетики

В Молдове появится совет по энергетической трансформации Молдовы.

2021-12-13T15:22+0200

2021-12-13T15:22+0200

2021-12-13T15:36+0200

энергетика

мариан лупу

майя санду

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о создании Консультативного совета по энергетической безопасности и переходу на зеленую энергетику. Об этом президент сообщила в понедельник социальных сетях.По ее словам, теперь нужно начинать с нуля, инвестировать в серьезные проекты, которые обеспечат альтернативные источники энергоснабжения, в проекты энергоэффективности, которые позволят потреблять и платить меньше.В понедельник, 13 декабря, депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и попросил проверить информацию из журналистского расследования. Речь идет о компании Furnizare Energie, за которой, по словам Мариана, стоит бывший депутат Владимир Андронаки, выиграла несколько контрактов на поставку электроэнергии. Эта компания была единственным участником тендеров.По данным одного из телеканалов, Furnizare Energie выиграла 26 контрактов на сумму 26,5 миллиона леев на поставку электроэнергии различным госучреждениям.Напомним, в начале декабря предприятие Furnizare Energie вынуждено прекратить поставки энергии потребителям.Компания уведомила НАРЭ, что не сможет поставлять электроэнергию конечным потребителям в связи с тем, что производитель ЗАО "Молдавская ГРЭС" не может подтвердить поставку электроэнергии на неопределенный срок.Совет директоров НАРЭ обязал поставщиков ICS Premier Energy S. A. и S. A. FEE Nord обеспечить поставку электроэнергии потребителям, обслуживаемым SRL Furnizare Energie, в качестве "поставщика последней надежды".

https://ru.sputnik.md/20211203/nare-premier-energy-fee-nord-46926754.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

энергетика, мариан лупу, майя санду, в молдове