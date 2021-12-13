https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-sozdala-konsultativnyy-sovet-po-voprosam-energetiki-47193625.html
Санду создала консультативный совет по вопросам энергетики
Санду создала консультативный совет по вопросам энергетики
В Молдове появится совет по энергетической трансформации Молдовы.
2021-12-13T15:22+0200
2021-12-13T15:22+0200
2021-12-13T15:36+0200
энергетика
мариан лупу
майя санду
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о создании Консультативного совета по энергетической безопасности и переходу на зеленую энергетику. Об этом президент сообщила в понедельник социальных сетях.По ее словам, теперь нужно начинать с нуля, инвестировать в серьезные проекты, которые обеспечат альтернативные источники энергоснабжения, в проекты энергоэффективности, которые позволят потреблять и платить меньше.В понедельник, 13 декабря, депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и попросил проверить информацию из журналистского расследования. Речь идет о компании Furnizare Energie, за которой, по словам Мариана, стоит бывший депутат Владимир Андронаки, выиграла несколько контрактов на поставку электроэнергии. Эта компания была единственным участником тендеров.По данным одного из телеканалов, Furnizare Energie выиграла 26 контрактов на сумму 26,5 миллиона леев на поставку электроэнергии различным госучреждениям.Напомним, в начале декабря предприятие Furnizare Energie вынуждено прекратить поставки энергии потребителям.Компания уведомила НАРЭ, что не сможет поставлять электроэнергию конечным потребителям в связи с тем, что производитель ЗАО "Молдавская ГРЭС" не может подтвердить поставку электроэнергии на неопределенный срок.Совет директоров НАРЭ обязал поставщиков ICS Premier Energy S. A. и S. A. FEE Nord обеспечить поставку электроэнергии потребителям, обслуживаемым SRL Furnizare Energie, в качестве "поставщика последней надежды".
https://ru.sputnik.md/20211203/nare-premier-energy-fee-nord-46926754.html
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Евгений Чебан
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энергетика, мариан лупу, майя санду, в молдове
Санду создала консультативный совет по вопросам энергетики
15:22 13.12.2021 (обновлено: 15:36 13.12.2021)
В Молдове появится совет по энергетической трансформации республики.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о создании Консультативного совета по энергетической безопасности и переходу на зеленую энергетику. Об этом президент сообщила в понедельник социальных сетях.
"Энергетическая безопасность — важнейший вопрос в обеспечении государственной безопасности Молдовы. Это означает стабильный доступ к качественным энергоресурсам по приемлемой цене. Но на протяжении трех десятилетий власти не занимались этим вопросом. Наоборот, монополия использовалась для создания коррупционных схем", — говорит Санду.
По ее словам, теперь нужно начинать с нуля, инвестировать в серьезные проекты, которые обеспечат альтернативные источники энергоснабжения, в проекты энергоэффективности, которые позволят потреблять и платить меньше.
"Совет станет платформой для координации проектов национального значения в профильной области. Результаты этих проектов проявятся через пять-шесть лет, потому надо приступать без промедлений", — подчеркнула Санду.
В понедельник, 13 декабря, депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и попросил проверить информацию из журналистского расследования. Речь идет о компании Furnizare Energie, за которой, по словам Мариана, стоит бывший депутат Владимир Андронаки, выиграла несколько контрактов на поставку электроэнергии. Эта компания была единственным участником тендеров.
По данным одного из телеканалов, Furnizare Energie выиграла 26 контрактов на сумму 26,5 миллиона леев на поставку электроэнергии различным госучреждениям.
"Во всех тендерах, организованных госучреждениями, эта компания предлагала цену на один бан меньше, чем тариф на электроэнергию, утвержденный НАРЭ. Кроме того, в 2019 году Furnizare Energie выиграла тендер на 40 миллионов леев, после того как другой участник тендера Pan Construct в последний момент отозвал свое предложение в связи с возможным антиконкурентным соглашением. Исходя из обстоятельств, описанных в расследовании, есть обоснованное подозрение в искусственном ограничении конкуренции с намерением оказать предпочтение оператору Furnizare Energie", — написал Мариан.
Напомним, в начале декабря предприятие Furnizare Energie вынуждено прекратить поставки энергии потребителям.
Компания уведомила НАРЭ, что не сможет поставлять электроэнергию конечным потребителям в связи с тем, что производитель ЗАО "Молдавская ГРЭС" не может подтвердить поставку электроэнергии на неопределенный срок.
Совет директоров НАРЭ обязал поставщиков ICS Premier Energy S. A. и S. A. FEE Nord обеспечить поставку электроэнергии потребителям, обслуживаемым SRL Furnizare Energie, в качестве "поставщика последней надежды".