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Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"
Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"
В республике провели первые анализы для выявления новых штаммов коронавируса.
2021-12-13T18:38+0200
2021-12-13T18:38+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове провели первые анализы на выявление новых штаммов COVID-19. Всего на анализ была отправлена 31 проба, все они оказались штаммом "дельта". Об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Как отметили в ведомстве, тестирование проводили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья на технике последнего поколения, закупленной и переданной безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Результаты анализов будут внесены в национальную систему эпиднадзора и сопоставлены со случаями COVID-19 для мониторинга мутаций вируса SARS-CoV-2 на территории нашей страны. Аналогичным образом данные будут использоваться в GISAID EpiCov – международной базе данных, где их можно будет сравнивать и соотносить с вариантами вирусов с мутациями, существующими в других странах.Как отметили в Минздраве, ВОЗ провел инструктаж для пяти специалистов молдавской лаборатории, которые проводили анализы.
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Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"

18:38 13.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Первые анализы для выявления новых штаммов коронавируса, проведенные в Молдове, выявили только одну его разновидность.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове провели первые анализы на выявление новых штаммов COVID-19. Всего на анализ была отправлена 31 проба, все они оказались штаммом "дельта". Об этом сообщили в понедельник в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, тестирование проводили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья на технике последнего поколения, закупленной и переданной безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Это позволит следить за динамикой распространения вируса и появлением новых мутаций, изучать взаимосвязь между генотипами SARS-CoV-2 и эпидемиологическими данными, такими, как заражаемость и тяжесть заболевания, определение групп риска, оценка связи между вирусными штаммами и другое", – говорится в сообщении Минздрава.

Результаты анализов будут внесены в национальную систему эпиднадзора и сопоставлены со случаями COVID-19 для мониторинга мутаций вируса SARS-CoV-2 на территории нашей страны.
Аналогичным образом данные будут использоваться в GISAID EpiCov – международной базе данных, где их можно будет сравнивать и соотносить с вариантами вирусов с мутациями, существующими в других странах.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Как отметили в Минздраве, ВОЗ провел инструктаж для пяти специалистов молдавской лаборатории, которые проводили анализы.
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