https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-covid-19-moldova-47196976.html

Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"

Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"

В республике провели первые анализы для выявления новых штаммов коронавируса.

2021-12-13T18:38+0200

2021-12-13T18:38+0200

2021-12-13T18:38+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове провели первые анализы на выявление новых штаммов COVID-19. Всего на анализ была отправлена 31 проба, все они оказались штаммом "дельта". Об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Как отметили в ведомстве, тестирование проводили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья на технике последнего поколения, закупленной и переданной безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Результаты анализов будут внесены в национальную систему эпиднадзора и сопоставлены со случаями COVID-19 для мониторинга мутаций вируса SARS-CoV-2 на территории нашей страны. Аналогичным образом данные будут использоваться в GISAID EpiCov – международной базе данных, где их можно будет сравнивать и соотносить с вариантами вирусов с мутациями, существующими в других странах.Как отметили в Минздраве, ВОЗ провел инструктаж для пяти специалистов молдавской лаборатории, которые проводили анализы.

https://ru.sputnik.md/20211213/ceban-samaya-vostrebovannaya-vaktsina-kishineve-sputnik-v-47185704.html

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