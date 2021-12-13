https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-covid-19-moldova-47196976.html
Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"
Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"
В республике провели первые анализы для выявления новых штаммов коронавируса.
2021-12-13T18:38+0200
2021-12-13T18:38+0200
2021-12-13T18:38+0200
коронавирус
в молдове
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минздрав
штаммы
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове провели первые анализы на выявление новых штаммов COVID-19. Всего на анализ была отправлена 31 проба, все они оказались штаммом "дельта". Об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Как отметили в ведомстве, тестирование проводили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья на технике последнего поколения, закупленной и переданной безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Результаты анализов будут внесены в национальную систему эпиднадзора и сопоставлены со случаями COVID-19 для мониторинга мутаций вируса SARS-CoV-2 на территории нашей страны. Аналогичным образом данные будут использоваться в GISAID EpiCov – международной базе данных, где их можно будет сравнивать и соотносить с вариантами вирусов с мутациями, существующими в других странах.Как отметили в Минздраве, ВОЗ провел инструктаж для пяти специалистов молдавской лаборатории, которые проводили анализы.
https://ru.sputnik.md/20211213/ceban-samaya-vostrebovannaya-vaktsina-kishineve-sputnik-v-47185704.html
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в молдове, молдова, минздрав, штаммы
Анализ новых штаммов COVID-19 в Молдове: все взятые пробы оказались "дельтой"
Первые анализы для выявления новых штаммов коронавируса, проведенные в Молдове, выявили только одну его разновидность.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове провели первые анализы на выявление новых штаммов COVID-19. Всего на анализ была отправлена 31 проба, все они оказались штаммом "дельта". Об этом сообщили в понедельник в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, тестирование проводили в лаборатории Национального агентства общественного здоровья на технике последнего поколения, закупленной и переданной безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Это позволит следить за динамикой распространения вируса и появлением новых мутаций, изучать взаимосвязь между генотипами SARS-CoV-2 и эпидемиологическими данными, такими, как заражаемость и тяжесть заболевания, определение групп риска, оценка связи между вирусными штаммами и другое", – говорится в сообщении Минздрава.
Результаты анализов будут внесены в национальную систему эпиднадзора и сопоставлены со случаями COVID-19 для мониторинга мутаций вируса SARS-CoV-2 на территории нашей страны.
Аналогичным образом данные будут использоваться в GISAID EpiCov – международной базе данных, где их можно будет сравнивать и соотносить с вариантами вирусов с мутациями, существующими в других странах.
Как отметили в Минздраве, ВОЗ провел инструктаж для пяти специалистов молдавской лаборатории, которые проводили анализы.