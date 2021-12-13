https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-omikron-velikobritania-47206224.html

Первый случай смерти пациента с "омикроном" зарегистрирован в Великобритании

Первый случай смерти пациента с "омикроном" зарегистрирован в Великобритании

Власти Великобритании подтвердили первый случай смерти пациента с новым штаммом коронавируса.

2021-12-13T23:30+0200

2021-12-13T23:30+0200

2021-12-13T23:30+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон" коронавируса. Эту информацию подтвердило Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA), сообщает РИА Новости."UKHSA может подтвердить, что 10 человек были госпитализированы со штаммом "омикрон" в Англии, им был поставлен диагноз при поступлении в больницу или до него. Случаи разбросаны по всей стране и представляют собой пациентов в возрасте от 18 до 85 лет – большинство из них получили две дозы вакцины. Один человек, которому был поставлен диагноз в больнице, к сожалению, скончался", – говорится в сообщении ведомства.Премьер-министр страны Борис Джонсон также подтвердил случай смерти пациента в новым штаммом COVID.Главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс отметила, что госпитализации всегда отстают от инфицирования на несколько недель. По этой причине в последнее время все больше людей со штаммом "омикрон" поступают в британские больницы. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211213/omikron-v-britanii-skorost-rasprostraneniya-fenomenalnaya-47182670.html

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