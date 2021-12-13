Коронавирус
Первый случай смерти пациента с "омикроном" зарегистрирован в Великобритании
© AP Photo / Matt DunhamЖенщина в лицевой маске из-за распространения коронавируса
© AP Photo / Matt Dunham
Власти Великобритании подтвердили первый случай смерти пациента с новым штаммом коронавируса.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон" коронавируса. Эту информацию подтвердило Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA), сообщает РИА Новости.
"UKHSA может подтвердить, что 10 человек были госпитализированы со штаммом "омикрон" в Англии, им был поставлен диагноз при поступлении в больницу или до него. Случаи разбросаны по всей стране и представляют собой пациентов в возрасте от 18 до 85 лет – большинство из них получили две дозы вакцины. Один человек, которому был поставлен диагноз в больнице, к сожалению, скончался", – говорится в сообщении ведомства.
"UKHSA может подтвердить, что 10 человек были госпитализированы со штаммом "омикрон" в Англии, им был поставлен диагноз при поступлении в больницу или до него. Случаи разбросаны по всей стране и представляют собой пациентов в возрасте от 18 до 85 лет – большинство из них получили две дозы вакцины. Один человек, которому был поставлен диагноз в больнице, к сожалению, скончался", – говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр страны Борис Джонсон также подтвердил случай смерти пациента в новым штаммом COVID.
"К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном", — сообщил британский премьер в эфире телеканала Sky News.
Главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс отметила, что госпитализации всегда отстают от инфицирования на несколько недель. По этой причине в последнее время все больше людей со штаммом "омикрон" поступают в британские больницы.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".