https://ru.sputnik.md/20211213/skonchalsya-rezhisser-sergey-solovev-47204339.html

Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

Постановщик культового фильма "Асса" Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни.

2021-12-13T20:04+0200

2021-12-13T20:04+0200

2021-12-13T20:51+0200

культура

россия

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1725/64/17256495_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ed3a1e3a8d3725ff682617bc736a0183.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни.Минкультуры России назвало огромной потерей смерть Соловьева.Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева."Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей", – отметила министр.Биография Сергея СоловьеваСергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР (ныне Карелия) в семье военного контрразведчика.В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).В 1971 году вышел первый полнометражный фильм режиссера – экранизация пьесы Максима Горького "Егор Булычев и другие" с Михаилом Ульяновым в главной роли. Дебют на телевизионном экране состоялся в 1972 году фильмом "Станционный смотритель" по повести Александра Пушкина с Никитой Михалковым в главной роли. Фильм получил Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов – При-Италия "За выдающиеся художественные достоинства" и главный приз "Евровидения" – "Приз Пасхального Воскресенья".В 1975 году вышел на экраны фильм "Сто дней после детства", который открыл юношескую кинотрилогию Соловьева. Картина была отмечена Государственной премией СССР, а также "Серебряным медведем" кинофестиваля в Западном Берлине. Продолжили трилогию мелодрама "Спасатель" (1980) и киноповесть "Наследница по прямой".В 1988 году на экраны вышел культовый фильм "Асса". Картина была отмечена специальным призом жюри на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания). Фильм стал первым фильмом так называемой "постсоветской" трилогии режиссера, в которую вошли также "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1990) и "Дом под звездным небом" (1991).С 1985 года Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерской, входил в ученый совет. Был автором около 100 работ по истории и теории кинематографии.Сергей Соловьев неоднократно входил в жюри престижных отечественных и зарубежных кинематографических кинофестивалей. В 1995 и 1997 годах он являлся президентом XIX и XX Московского международного кинофестиваля, был членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах, президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетным академиком Российской академии художеств.Соловьев был удостоен различных званий и наград. Являлся лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. В 1993 году ему было присвоено звание народный артист РФ. Соловьев был награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Дружбы (2019). Он был удостоен Золотой пушкинской медали "За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры" (1999).В 2016 году режиссеру был вручен специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за выдающийся вклад в мировой кинематограф. В 2019 году он был удостоен приза фестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.

https://ru.sputnik.md/20190328/30-let-spustya-glavnyy-film-russkogo-roka-assa-25314898.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, режиссер