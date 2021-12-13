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Скончался режиссер Сергей Соловьев
20:04 13.12.2021 (обновлено: 20:51 13.12.2021)
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Сергей Соловьев на книжном фестивале "Красная площадь"-2017 (cropped photo)Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РФ Сергей Соловьев
Постановщик культового фильма "Асса" Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни.
Минкультуры России назвало огромной потерей смерть Соловьева.
"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — говорится телеграмме, адресованной ведомством Союзу кинематографистов.
Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева.
"Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей", – отметила министр.
"Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей", – отметила министр.
Биография Сергея Соловьева
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР (ныне Карелия) в семье военного контрразведчика.
В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).
В 1971 году вышел первый полнометражный фильм режиссера – экранизация пьесы Максима Горького "Егор Булычев и другие" с Михаилом Ульяновым в главной роли. Дебют на телевизионном экране состоялся в 1972 году фильмом "Станционный смотритель" по повести Александра Пушкина с Никитой Михалковым в главной роли. Фильм получил Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов – При-Италия "За выдающиеся художественные достоинства" и главный приз "Евровидения" – "Приз Пасхального Воскресенья".
В 1975 году вышел на экраны фильм "Сто дней после детства", который открыл юношескую кинотрилогию Соловьева. Картина была отмечена Государственной премией СССР, а также "Серебряным медведем" кинофестиваля в Западном Берлине. Продолжили трилогию мелодрама "Спасатель" (1980) и киноповесть "Наследница по прямой".
В 1988 году на экраны вышел культовый фильм "Асса". Картина была отмечена специальным призом жюри на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания). Фильм стал первым фильмом так называемой "постсоветской" трилогии режиссера, в которую вошли также "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1990) и "Дом под звездным небом" (1991).
28 марта 2019, 18:20
С 1985 года Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерской, входил в ученый совет. Был автором около 100 работ по истории и теории кинематографии.
Сергей Соловьев неоднократно входил в жюри престижных отечественных и зарубежных кинематографических кинофестивалей. В 1995 и 1997 годах он являлся президентом XIX и XX Московского международного кинофестиваля, был членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах, президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, почетным академиком Российской академии художеств.
Соловьев был удостоен различных званий и наград. Являлся лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. В 1993 году ему было присвоено звание народный артист РФ. Соловьев был награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Дружбы (2019). Он был удостоен Золотой пушкинской медали "За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры" (1999).
В 2016 году режиссеру был вручен специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за выдающийся вклад в мировой кинематограф. В 2019 году он был удостоен приза фестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.