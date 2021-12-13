https://ru.sputnik.md/20211213/skripachke-konunova-instrument-47195786.html

Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: о чем заявила музыкант

Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: о чем заявила музыкант

Известная молдавская скрипачка Александра Конунова рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что она узнала от представителей прокуратуры.

2021-12-13T16:53+0200

2021-12-13T16:53+0200

2021-12-13T17:15+0200

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молдова

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Прошло уже примерно два месяца после того, как у молдавского музыканта Александры Конуновой в Международном аэропорту Кишинева изъяли скрипку работы Джованни Гваданини. Инструмент ей до сих пор не вернули. Однако, как подчеркнула девушка, она получила ответ от властей о том, что они предпринимают по данному делу."После брифинга (прокуроров, который состоялся 10 декабря - прим. ред.) у меня появилась надежда, потому что они объявили, что процесс возврата инструмента начался. Если бы не было такого социального давления после подачи петиции, то не думаю, что процесс ускорился бы", – считает Конунова.По ее словам, к разрешению этого вопроса подключились все ответственные структуры, и каждая из них, как считает музыкант, делает все возможное, чтобы вернуть скрипку."И советник президента, и министр культуры пытались попасть к прокурорам, но, как мне объяснили, есть определенные процедуры, которые необходимо соблюдать. Вместе с тем я не понимаю, почему потребовалось обращаться в "Интерпол", если спустя несколько дней после "задержания" инструмента у них были все необходимые документы, подтверждающие происхождение скрипки", – отметила собеседница.Она добавила, что правоохранительные органы республики якобы обратились к странам-участницам Парижской конвенции с вопросом, не представляет ли для них этот инструмент ценность.Конунова говорит, что подобные запросы могут появляться бесконечно, но она настроена оптимистично после того, как в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел объявили о начале процесса возврата инструмента.С чего все началось?По словам артистки, камнем преткновения стал документ, который предоставил молдавский мастер, изготавливающий струнные инструменты."Речь идет о сопроводительном паспорте, который я делала у лютье из Кишинева. Он по собственной инициативе написал, что эта скрипка представляет национальное достояние. Но это не так, поскольку скрипка находится в частной собственности в Швейцарии. Это и ввело в заблуждение таможенников. Это абсолютно нормально, что они поступили так (я говорю о задержании инструмента), но не на такое же долгое время", – сказала собеседница.Скрипачка обратила внимание на то, что если бы информация не попала в прессу и не была неправильно интерпретирована, то процедура возврата инструмента, вероятно, была бы намного проще и заняла бы всего несколько дней."После таких сообщений таможенники были вынуждены прибегнуть к подобным действиям. Пришлось проверить всю информацию, чтобы не ошибиться", – отметила Конунова.Изъятие скрипки у Александры КонуновойСкрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву.У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова.Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его.Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти с просьбой об оказании помощи по скорейшему возвращению скрипки.Позже Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.

https://ru.sputnik.md/20211208/skripachka-konunova-prosit-podpisat-petitsiyu-dlya-vozvrascheniya-ee-instrumenta-47045029.html

https://ru.sputnik.md/20211118/izvestnaya-skripachka-moldova-gromkii-skandal-khayp-stradivari-46523290.html

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