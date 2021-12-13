https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html

Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным

Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным

Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в судах.

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сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. По итогам проверок в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh."Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", - говорится в сообщении полиции. Напомним, сообщение в службу "112" поступило в 8.25. С тех пор оба здания были оцеплены, а сотрудники инстанций эвакуированы. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-o-bombe-v-dvukh-zdaniyakh-suda-v-kishineve-47180206.html

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в молдове, молдова, сообщение о бомбе