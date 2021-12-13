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Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в судах.
2021-12-13T11:04+0200
2021-12-13T11:04+0200
общество
в молдове
молдова
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. По итогам проверок в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh."Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", - говорится в сообщении полиции. Напомним, сообщение в службу "112" поступило в 8.25. С тех пор оба здания были оцеплены, а сотрудники инстанций эвакуированы. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-o-bombe-v-dvukh-zdaniyakh-suda-v-kishineve-47180206.html
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в молдове, молдова, сообщение о бомбе

Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным

11:04 13.12.2021
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в судах.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. По итогам проверок в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции.
Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.
"Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, сообщение в службу "112" поступило в 8.25. С тех пор оба здания были оцеплены, а сотрудники инстанций эвакуированы.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Alertă cu bombă la judectoria Chișinău, sediul Centru - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
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