https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html
Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в судах.
2021-12-13T11:04+0200
2021-12-13T11:04+0200
2021-12-13T11:04+0200
общество
в молдове
молдова
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. По итогам проверок в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh."Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", - говорится в сообщении полиции. Напомним, сообщение в службу "112" поступило в 8.25. С тех пор оба здания были оцеплены, а сотрудники инстанций эвакуированы. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-o-bombe-v-dvukh-zdaniyakh-suda-v-kishineve-47180206.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, сообщение о бомбе
Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в судах.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. По итогам проверок в судах сектора Центр и Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции.
Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.
"Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, сообщение в службу "112" поступило в 8.25. С тех пор оба здания были оцеплены, а сотрудники инстанций эвакуированы.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.