Новости Кишинева
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Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
08:45 13.12.2021 (обновлено: 10:59 13.12.2021)
© SputnikAlertă cu bombă la judectoria Chișinău, sediul Centru
© Sputnik
Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в зданиях кишиневского суда сектора Центр и сектора Буюканы.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Неделя в молдавской столице началась с двух сообщений о бомбах. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.
По ее словам, на место уже прибыли спасатели, чтобы обеспечить пожарную безопасность.
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© Sputnik
Все работники двух столичных судов и люди, которые находились внутри зданий, эвакуированы.
По сообщению столичной полиции, сигнал в службу 112 поступил около 8.25 утра. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.
"На место оперативно прибыли все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники ГИЧС. Запрошена помощь специалистов службы Bombteh", - говорится в сообщении полиции.
Здания оцеплены, все люди из зданий эвакуированы.
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Специализированные службы приступили к работе. Параллельно проводятся меры по установлению личности звонившего.