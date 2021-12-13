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Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе
Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в зданиях кишиневского суда сектора Центр и сектора Буюканы.
2021-12-13T08:45+0200
2021-12-13T10:59+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Неделя в молдавской столице началась с двух сообщений о бомбах. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.По ее словам, на место уже прибыли спасатели, чтобы обеспечить пожарную безопасность.Все работники двух столичных судов и люди, которые находились внутри зданий, эвакуированы.По сообщению столичной полиции, сигнал в службу 112 поступил около 8.25 утра. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.Здания оцеплены, все люди из зданий эвакуированы. Специализированные службы приступили к работе. Параллельно проводятся меры по установлению личности звонившего.
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в молдове, суд, бомба

Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе

08:45 13.12.2021 (обновлено: 10:59 13.12.2021)
© SputnikAlertă cu bombă la judectoria Chișinău, sediul Centru
Alertă cu bombă la judectoria Chișinău, sediul Centru - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в зданиях кишиневского суда сектора Центр и сектора Буюканы.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Неделя в молдавской столице началась с двух сообщений о бомбах. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.
По ее словам, на место уже прибыли спасатели, чтобы обеспечить пожарную безопасность.
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© Sputnik
Все работники двух столичных судов и люди, которые находились внутри зданий, эвакуированы.
По сообщению столичной полиции, сигнал в службу 112 поступил около 8.25 утра. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.

"На место оперативно прибыли все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники ГИЧС. Запрошена помощь специалистов службы Bombteh", - говорится в сообщении полиции.

Здания оцеплены, все люди из зданий эвакуированы.
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
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© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
4/4
© Sputnik
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Специализированные службы приступили к работе. Параллельно проводятся меры по установлению личности звонившего.
Сообщение о бомбе в администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
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