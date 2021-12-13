https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-o-bombe-v-dvukh-zdaniyakh-suda-v-kishineve-47180206.html

Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе

Сообщение о бомбе в двух зданиях суда в Кишиневе

Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в зданиях кишиневского суда сектора Центр и сектора Буюканы.

2021-12-13T08:45+0200

2021-12-13T08:45+0200

2021-12-13T10:59+0200

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Неделя в молдавской столице началась с двух сообщений о бомбах. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.По ее словам, на место уже прибыли спасатели, чтобы обеспечить пожарную безопасность.Все работники двух столичных судов и люди, которые находились внутри зданий, эвакуированы.По сообщению столичной полиции, сигнал в службу 112 поступил около 8.25 утра. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.Здания оцеплены, все люди из зданий эвакуированы. Специализированные службы приступили к работе. Параллельно проводятся меры по установлению личности звонившего.

https://ru.sputnik.md/20211207/soobscheniye-bomba-administratsia-prezident-47016038.html

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2021

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, суд, бомба